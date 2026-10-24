Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da Cuma Buluşmaları üreticiler için köy ziyaretleriyle sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Cuma Buluşmaları üreticiler için köy ziyaretleriyle sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün üreticilerle iletişimi güçlendirmek için yürüttüğü Cuma Buluşmaları sürüyor. Köy ve mahalle ziyaretlerinde üreticilere üretim, destekleme ve sağlık konularında bilgi verilirken talep ve öneriler dinleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları devam ediyor.

İl genelinde gerçekleştirilen köy ve mahalle ziyaretlerinde üreticilere bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, su verimliliği ve gıda güvenilirliği konularında bilgi verildi. Buluşmalarda ayrıca kayıt sistemleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılırken, aynı zamanda üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Malatya'da kendisini terk eden kadını baba evinde bıçakladı! Çocukların saklandığı anlar kamerada

Kendisini terk eden kadını yatağında bıçakladı! O anlar kamerada
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı