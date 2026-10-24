Afyonkarahisar'da Cuma Buluşmaları üreticiler için köy ziyaretleriyle sürüyor

Afyonkarahisar'da Cuma Buluşmaları üreticiler için köy ziyaretleriyle sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün üreticilerle iletişimi güçlendirmek için yürüttüğü Cuma Buluşmaları sürüyor. Köy ve mahalle ziyaretlerinde üreticilere üretim, destekleme ve sağlık konularında bilgi verilirken talep ve öneriler dinleniyor.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları devam ediyor.
İl genelinde gerçekleştirilen köy ve mahalle ziyaretlerinde üreticilere bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, su verimliliği ve gıda güvenilirliği konularında bilgi verildi. Buluşmalarda ayrıca kayıt sistemleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılırken, aynı zamanda üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.