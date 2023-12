Afyonkarahisar Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kentte 13 engelli bireye ücretsiz tekerlekli sandalye dağıtıldı. Sandalyeleri alan özel bireylerin mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

Afyonkarahisar Belediyesi engelli bireylerin umudu olmayı sürdürüyor. Göreve geldiği andan itibaren engelli bireylere yönelik önemli çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 13 adet tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere düzenlenen programla teslim etti.

Programda yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, sorunlarını çözecek, her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak tüm çalışmalarda yer aldıklarını söyleyen Başkan Zeybek, "Engelli olmak insanın tercihi değil. Sizleri hiçbir zaman kendimizden farklı görmedik, görmüyoruz. Bizler de bir gün engelli bir birey olabiliriz. Ne olabileceğinin garantisi yok. Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Garantimiz olmayan bir hayat sürüyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren sizleri hiçbir zaman kendimizi sizlerden farklı görmedik, ayrı tutmadık. Sizlerin yanında olmaya gayret sarf ettik. Elimizden geldiği kadar sizlerden gelen her türlü talebe de cevap vermeye çalıştık. Sizleri topluma kazandıralım, sosyal hayatın içinde olsunlar diye Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi kurduk. Türkiye'de tek dünyada ikinciyiz, üçüncüsü yok bu merkezin. Şu anda 160'a yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Engellilik durumuna göre usta öğreticilerimiz eğitimler veriyor. Sizleri seviyoruz, her daim yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Konuşmalar ardından Başkan Zeybek, Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, milletvekillleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Faruk Özkara, Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük ile tekerlekli sandalyeleri teslim etti. - AFYONKARAHİSAR