ANDA Ekibi Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anmak İçin Keş Dağ'ına Tırmandı

Afyonkarahisar ANDA ekibi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için 25 Mart 2009'da uçağının düştüğü Keş Dağ'ına tırmandı. Türkiye Geneli 698 gönüllünün Şehit Yazıcıoğlu'nu anmak için tırmanış yaptığı vefa etkinliğinde Afyon ANDA ekibi 18 gönüllüyle katılım sağladı.

Keş Dağ'ı ANDA ekibinin verdiği isimle Muhsin Dağ'ına 2100 metre yükseklikte bir vefa tırmanışı gerçekleşti. Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu dualarla ilk günkü gibi taze bir acıyla yad edildi. ANDA Afyon ekibi bir 25 Mart'ta daha Şehit Başkan Yazıcıoğlu'nun şehadete erdiği dağda onun yokluğuna üşüdü.

Vefa Tırmanışı etkinliğinin ardından Ankara'ya geçen Afyon ANDA ekibi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu Tacettin Dergahı'nda bulunan kabrini de ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR