Afyon Pastırması, Avrupa Birliği'nde Tescillenen 34. Coğrafi İşaretli Ürün Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Afyon Pastırması, Avrupa Birliği'nde tescillenen 34'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından uluslararası coğrafi işaret tescilleri ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Kacır, Avrupa Birliği'nde tescillenen 34'üncü coğrafi işaretli ürünün 'Afyon Pastırması' olduğunu açıkladı. Yaptığı paylaşımda ise Bakan Kacır şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Afyon Pastırması, Avrupa Birliği'nde tescillenen 34'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescilidir. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu'nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

Aynı zamanda paylaşımın devamında Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünlere yer verildi. Tescilli coğrafi işaretli ürünlerin sırası ise şu şekilde:

"Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi, Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması." - ANKARA