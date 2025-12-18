Haberler

Afetlerde dron desteği Türkiye'de ilk kez Yalova'da resmileşti

Güncelleme:
Yalova Valiliği'nde düzenlenen programda, AFAD'ın 16. yılı kutlanırken İHAKUT Havacılık Spor Kulübü ile protokol imzalanarak, afet durumlarında dronlarla havadan destek sağlanacağı belirtildi.

Yalova Valiliği'nde düzenlenen programda, Afad'ın kuruluşunun 16. yılı kutlanırken, Türkiye'de ilk kez İHAKUT Havacılık Spor Kulübü ile AFAD arasında protokol imzalandı. Protokol ile afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına dronlarla havadan destek sağlanacak.

Afet ve acil durumlara ilişkin bütünleşik afet yönetimini sağlamak, risk azaltma, müdahale, iyileştirme ile sivil savunma ve insani yardım çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek amacıyla kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kuruluşunun 16. yılı, Yalova Valiliği'nde düzenlenen programla kutlandı.

Programda Türkiye'de bir ilk olarak İHAKUT Havacılık Spor Kulübü ile AFAD arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile İHAKUT, afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına dronlar aracılığıyla havadan destek verecek.

Programa sivil ve resmi arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri de katıldı. Vali Hülya Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün AFAD'ın 16. yılını kutluyoruz. Tabii sadece AFAD değil aslında hem sahadaki gücümüz hem kamu hem sivil, hep beraber sahadayız her zaman. Bu açıdan da bizim için bu birliktelik çok önemli" dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan ise yapılan çalışmalarla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Türkiye'de son bir buçuk senede hem akreditasyon olarak en ileri giden illerden biriyiz. Tatbikat ve eğitim kapsamında şu an Türkiye'de bir numarayız. Bir yıl içerisinde saha tatbikatı olarak en az üç tane yaptık. Bu, hiçbir ilde gerçekleştirilmeyen bir durum" ifadelerini kullandı.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz ise sözlerine şöyle devam etti:

"İHAKUT Havacılık Spor Kulübü artık resmi olarak AFAD'ın yapacağı arama kurtarma çalışmalarına entegre olacak ve dronlarla havadan destek verecek. Türkiye'de de Yalova'da da ilk kez yapılıyor. 81 ilin tamamında olacak. Biz Yalova'yı bekliyorduk. İlk imzamız Vali Hanım'la Cem Müdürü'mle olacak diye söz vermiştik, ilk imzamızı Cem Müdür'ümle attık. Pazartesi günü Bursa, hemen akabinde İzmir, Çanakkale, Bilecik il il devam edeceğiz. İnşallah 81 ilin tamamında olacak." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
