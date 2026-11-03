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AESOB Başkanı Duranay, yerinde dönüşüm hak sahiplerine peşin ödeme indirimi istedi

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AESOB Başkanı Duranay, yerinde dönüşüm hak sahiplerine peşin ödeme indirimi istedi
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AESOB Başkanı Ziya Duranay, deprem konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 olan peşin ödeme indiriminin yerinde dönüşüm hak sahiplerine de uygulanmasını istedi. Duranay, kendi imkanlarıyla yeniden yapanların da indirimden yararlanmasını, işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, deprem konutları ve iş yerlerinde borcunu peşin ödeyen hak sahiplerine sağlanan indirimlerin yerinde dönüşüm kapsamında ev ve iş yerlerini yeniden inşa eden vatandaşlara da uygulanmasını istedi.

Deprem konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 olarak uygulanan peşin ödeme indiriminin depremzedeler için önemli bir ekonomik destek olduğunu belirten Duranay, yerinde dönüşüm kapsamında kendi imkanlarıyla yapılarını yeniden inşa eden vatandaşların da bu fırsattan yararlandırılması gerektiğini ifade etti.

Deprem sonrası birçok vatandaşın kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini yeniden inşa etmek için büyük bir ekonomik yükün altına girdiğine dikkat çeken Duranay, yerinde dönüşüm hak sahiplerinin de aynı indirimlerden faydalanmasının önemli bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. Duranay, yalnızca peşin ödeme indirimi konusunda değil, yerinde dönüşüm kapsamındaki mülklerin satış işlemleri ve geri ödeme süreçlerinde de kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti. İşlemlerin hızlandırılmasının hem hak sahiplerinin mağduriyetlerini azaltacağını hem de devletin alacaklarının daha hızlı tahsil edilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

Yerinde dönüşüm hak sahiplerinin beklentilerini dile getiren Duranay, taleplerinin üç temel başlıkta toplandığını belirterek, "Deprem konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 oranında uygulanan peşin ödeme indirimi yerinde dönüşüm hak sahiplerine de tanınmalı. Bu kapsamdaki mülklerin satış işlemleri kolaylaştırılmalı, geri ödeme ve diğer işlemler hızlandırılmalı. Kendi imkanlarıyla yeniden yapılarını inşa eden vatandaşlarımızın da bu kolaylıklardan yararlanması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Deprem bölgesinde ekonomik ve ticari hayatın yeniden canlanmasının önemine işaret eden Duranay, vatandaşların ve esnafın üzerindeki mali yükün hafifletilmesi için taleplerinin yetkililer tarafından değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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