ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti Yerel Haberler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın başkanlığında gerçekleşen derslere, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Çine MYO Müdürü Prof. Dr. Serkan Bakırcı, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Derya Gülçin, Doç. Dr. Mehmet Güler, Doç. Dr. Yakup Onur Koca, Doç. Dr. Engin Yaralı jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı. Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adnan Menderes Üniversitesi Münir Karaloğlu Aydın Yerel Haberler

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