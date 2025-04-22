Adnan Ünverdi'den TBMM'nin 105. Yılı ve 23 Nisan Kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Adnan Ünverdi, yayımladığı kutlama mesajında, "Bugün tarihi şanla dolu aziz milletimizin Kurtuluş Mücadelesinin ve milli egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin açılışının gurur ve heyecanını yaşıyoruz. TBMM'nin açılması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış, egemenlik kayıtsız şartsız millet iradesine geçmiştir. Bundan 105 yıl önce, TBMM'nin açıldığı bu özel günü Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada tek ve ilk çocuk bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bu bayram; milli bilincin pekiştirilmesi, geçmişten geleceğe köprüler kurmaya vesile olurken, kardeşlik ve dostluk vurgusuyla Türkiye'den tüm dünyaya güçlü bir mesaj olarak yayılmaktadır. Biz gençlerimizden çok umutluyuz, her nesilde ülkeler adeta yeniden doğar. Ülke olarak büyük bir genç potansiyele sahibiz. Yeter ki daha küçük yaşlardan başlayarak yeteneklerine göre çocuklarımıza fırsatlar verelim. Bugün gençlerimizin savunma sanayisi başta olmak üzere göstermiş oldukları başarılar hepimizi gururlandırıyor. İmkan verildiğinde gençlerimizin neler yapabileceğine hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimin aydınlık yolunda çalışan ve üreten nesillerle bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye bu yola girmiştir ve gençlerimize daha fazla yatırım yaparak bu büyük potansiyeli hiç fire vermeden bilime, üretime, değer zincirine dahil etmeliyiz. Üreten bir nesil mutludur, mutlu bir gençlik sorun çözen ve geleceği inşa eden gençliktir, böyle bir gençlik müreffeh ve kalkınmış bir ülke ve aydınlık yarınlar demektir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm vatan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP