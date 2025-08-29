Adnan Ünverdi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Mücadelesinin zaferle taçlandığı bu kutlu günde tüm vatan kahramanlarımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zaferinin, Başkomutan Atatürk'ün liderliğinde, Kahraman Türk Milletinin cepheden cepheye koşarak, yokluk ve büyük özveriyle her şeyinden vazgeçerek yazdığı bir destan olduğunu kaydeden Ünverdi, "Umutların tükendiği, işgal devletlerinin aziz vatanımızı parçalara ayırarak yok etmek istediği bir dönemde Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'da yaktığı Milli Mücadele meşalesi ile milletimiz küllerinden yeniden doğmuştur. Bu; Başkomutan Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' hedefine canı pahasına koşan aziz Türk Milletinin inanmışlığının ve adanmışlığının bir zaferidir. Bizler de atalarımızdan aldığımız ilham ve güçle emanetleri olan cennet vatanımızın aydınlık yarınları ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün dünyada yaşanan gelişmeler, savaşlar, krizler ve bunların getirdiği riskler ve zorluklar karşısında en büyük güç olan teknoloji devrimini gerçekleştirmek ve bunu yaparken de beşeri sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" diyen Büyük Önder'in işaret ettiği yolda her ne iş yapıyorsak en iyisini yaptığımızda ülkemizin gelecek hedeflerine de en kısa zamanda ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de verilen bu mücadelede, ekonomi cephesinin güçlenmesi, gelişmesi ve daha kalkınmış bir Türkiye hedefiyle yenilikçi projelerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canları pahasına bize bir vatan armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP