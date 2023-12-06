Adıyaman Üniversitesi Öncülüğünde Badem Üretimi Çalıştayı Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenlenen çalıştayda, badem üretiminin dünü, bugünü ve yarını konuşuldu.

' Adıyaman'da onarıcı tarım yaklaşımı ve badem üretiminin dünü, bugüne, yarını' temalı çalıştay Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda, badem üretimi tüm yönleriyle ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Badem Adıyaman için stratejik öneme sahiptir. Adıyaman'da 105 bin dönüm badem üretim sahamız var. Son birkaç yıldır badem üretim ithalatında uygulanan ve vergi politikalarının girdilerinin yüksek oluşu badem üreticilerini olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuzluktan dolayı badem üreticileri 2023 yılında zarar etmeleri nedeniyle badem bahçelerini sökmeye başladıklarına şahit oluyoruz. Yaşanan sorunların masaya yatırılmasında önemli olan bu bilimsel çalıştayı düzenleyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş'e teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ise konuşmasında, "Badem denilince akla Adıyaman geliyor. Badem üretiminin artmasıyla birlikte bir çok firma tarıma dayalı sanayide faaliyet göstermeye başladı. Bu firmalar kırsal kalkınma desteğiyle üretime geçti ve faaliyet gösteriyor. Bademi kırmanın yanında kozmetik başta olmak üzere, ilaç sanayi gibi katma değeri yüksek ürünler oluşturmak adına yeni projeler hayata geçirilmelidir" dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, bu tür bilimsel çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Sahada çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu yıl don nedeniyle üreticilerimiz ciddi anlamda zarar gördü. Zarar tespitini yaptık. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 12 milyon TL değerinde zarar karşılığı olarak ödendi. Badem borsasının kurulması, lisanslı depo, pazarın belirlenmesi gibi konuları hayata geçirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, "Adıyaman tarımında verimliliğin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yeni bilgi ve teknolojilerin çiftçimize hızlı ve etkin bir şekilde işbirliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. Üniversitemizin akademik personelinin çiftçimize her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, 'Adıyaman'da badem tarımında pazarlama sorunları ve çözüm önerileri' başlıklı, Doç. Dr. Fırat Ege Karaat 'Adıyaman'da badem tarımında yetiştiricilik ve çözüm önerileri', Doç. Dr. Gökhan Büyük ise 7Onarıcı tarım nedir? Badem yetiştiriciliğinde verimliliğin arttırılması' konu başlıklarında sunum yaptı. - ADIYAMAN