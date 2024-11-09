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Adıyaman Orta Ölçekli Sanayi Sitesine Kavuştu

Adıyaman Orta Ölçekli Sanayi Sitesine Kavuştu
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın orta ölçekli sanayi sitesine kavuştuğunu açıkladı. Kuyulu ve Örenli Organize Sanayi bölgelerinde gelişmeler yaşanacak.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın orta ölçekli sanayi sitesine kavuştuğunu açıkladı.

Adıyaman'ın sanayi konusunda oldukça güzel yerlere geleceğini vurgulayarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Hüseyin Özhan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ı milletvekili arkadaşlarımız ile ziyaretimizde Adıyaman ile ilgili taleplerimizi ilettik. Adıyaman sanayisi ve ekonomisi için büyük önem arz eden Kuyulu OSB ve Örenli OSB alanları ile ilgili gelinen son durumu değerlendirerek Kuyulu OSB alanının biran önce sanayicilerimizin hizmetine sunulması konusunda bakanımızdan tam destek aldık. Bakanımız Kuyulu Organize Sanayi bölgesinde 4 bin 300 dönümlük alanda imar çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve kısa süre içerisinde parselizasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi. İlimizin Sosyo-ekonomik kalkınması konusunda büyük önem arz eden proje ile ilgili çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Esnaflarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, Örenli OSB'nin ise kısa vadede yaklaşık 500 iş yerine sahip olacak orta ölçekli sanayi sitesi alanına dönüştürülerek hizmete alınması konusundaki talebimize bakanımız olumlu yanıt vererek çalışmaların bir an önce tamamlanması konusunda gereken desteğin sağlanacağını ifade etti. Ayrıca Kayaönü'nde çalışmalarını sürdürdüğümüz 5 bin 200 dönümlük alanın ilk 870 dönümlük kısmının Sanayi alanı olarak ilan edilmesi, kalan alanın da mahkeme sürecinin en kısa sürede tamamlanması konusunda Bakanımız gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Bakanımıza ilimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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