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Adıyaman'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu şaşkına çevirdi

Adıyaman'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu şaşkına çevirdi

Yerel Haberler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmurun ardından etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri görenleri şaşkına çevirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmurun ardından etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçesi Karaman köyünde yaşandı. Bölgede etkili olan yağmurun ardından aniden dolu yağışı etkili oldu. Yumurta büyüklüğündeki dolu taneleri görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde hızla düşen dolu taneleri nedeni ile tavukların sağa sola kaçıştığı, ağaç dallarının kırılarak zarar gördüğü ve kısa sürede yeri beyaz örtünün kapladığı görüldü - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Karaman Yerel Haberler

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