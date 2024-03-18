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Adıyaman'da Ramazan Ayı Gıda Denetimleri Sıklaştırıldı

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Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini yoğunlaştırdı. Konteyner kentlerde iftar çadırları kurularak depremzedelere yemekler veriliyor. Gıda güvenliği için hazırlanan yemeklerin denetimi yapılarak numuneler laboratuvarlara gönderiliyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Gıda kontrol ekiplerinin düzenli olarak sürdürdüğü denetimler, Ramazan ayında yoğunlaştırıldı. 6 Şubat depreminin ardından oluşturulan konteyner kentlerde depremzedelere iftar ve sahur yemeği vermek üzere çeşitli kurum, kuruluş ve vakıflar aracılığıyla iftar çadırları kuruldu. Her gün binlerce depremzede vatandaşa kurulan iftar çadırlarıyla yemekler veriliyor.

Yemeklerin hazırlanma, pişirilme, dağıtım aşamalarında gıda güvenliği zincirinin sağlıklı bir şekilde çalışması için gıda kontrol görevlileri denetim yapıyor. Gerek görüldüğü durumlarda her yemek çeşidinden numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarına gönderiliyor.

Ekipler 130'u merkezde, 70'i ilçelerde olmak üzere 200 yeri denetledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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