Adıyaman'da Modern Çarşı ve Meydan Projesi Yükseliyor

Adıyaman'ın en prestijli projelerinden olan 'Çarşı ve Meydan Projesi'yle kent merkezinde modern binalar yükseliyor.

6 Şubat depremleri sonrasında kent merkezinin büyük hasar gördüğü Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kenti yeniden ayağa kaldırmak için Çarşı ve Meydan Projesi'ni hayata geçidi.

Büyük bir kent meydanı ve içerisinde iş yerlerinin bulunduğu çarşı yapılıyor. 70 bin metrekarelik alanda süren inşaat çalışmalarıyla modern binalar yapılıyor. Toplam 95 bin metrekarelik kapalı inşaat alanı bulunuyor. Alanda altlarda 172 dükkan, üst katlarda ise 545 ofis bulunuyor.

Projenin ilk etabının uygulandığı Yenipınar ve Hoca Ömer Mahallelerinin birleştiği Atatürk Bulvarı üzeri ve Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirilen proje yılsonuna kadar teslim edilecek.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Valisi Osman Varol, "Gerçekten deprem bölgesinin en prestijli en vizyonel projelerinden bir tanesinin şantiye alanındayız.

Burası Adıyaman'ın kalbi diyebileceğimiz noktada. Gerçekten çok merkezi bir alanda, toplamda 70 bin metrekare, 70 dönümlük bir alanda bu proje yürütülüyor. Bu 70 bin metrekarelik alanda toplam 29 bin metrekarelik bir alanda inşaat çalışması yürütülüyor, taban alanında. Katlarla birlikte değerlendirildiğinde de 95 bin metrekarelik toplam kapalı alan, yani inşaat alanını oluşturmuş oluyoruz. Bunlar zemin katlarda çok güzel dükkanlar, modern dükkanlar, üst katlarda da ofisler şeklinde organize ediliyor. ve bunların tamamı, burada ki hak sahiplerimizin tamamına çok adil bir şekilde dağıtımı hemen hemen tamamlanmak üzere yani yerleri belli olmak üzere. Teslim edilecek bittiğinde. Burası niteliği itibariyle çok geniş sokaklardan, yürüyüş alanlarından oluşan, büyük meydanları olan, zaten merkezdeki parkımızın muhafaza edildiği, insanların hem her türlü ihtiyacını karşılayıp önemli bir ticari aktivitelerin olacağı, esnafımızın yine ticaretlerinin çok güçleneceği ve ferah ferah bunu yapabilecekleri, hayattan keyif alarak bunu yapabilecekleri, daha önce videolarını görüntülerini paylaştığımız gibi çok örnek bir kentsel tasarım alanı olacak. Bu haliyle de aslında belki Adıyaman'da da bundan sonra yapılacak çalışmalara örnek teşkil edecek bir alan olacak.

Buranın çalışma takvimini malumunuz sayın bakanımızın talimatları üzerine yıl sonuna kadar teslim şeklinde düzenledik ve o hedefe bağlı şekilde devam ediyoruz" dedi.

Hak sahiplerinden Mustafa Yücekaya ise, "Bu alanın içerisinde kendi işletmemiz var. Biz şu anda konteynerde ikamet ediyoruz. Yıl sonuna doğru geçmemiz bekleniyor. Bu anlamda biz bireysel olarak bir şey yapamazdık. Yani biz kendi binamızda 34 daireydik. Hepimiz ayrı ayrı bir şeyler söylüyorduk. Yani bu işi buraya bu kadar hızlı getiremezdik. Devletimizden Allah razı olsun, biran önce geçeceğiz inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN