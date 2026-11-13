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Adıyaman'da bitki koruma ürünü bayileri İl Tarım ekiplerince denetleniyor

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Adıyaman'da bitki koruma ürünü bayileri İl Tarım ekiplerince denetleniyor
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde bitki koruma ürünü bayilerine yönelik çapraz denetimleri sürdürüyor. Ekipler depolama, satış ve belge düzenini incelerken, İl Müdürü Akkan denetimlerin tarımsal üretimde kalite ve güvenilirliği güçlendirdiğini belirtti.

Adıyaman'da bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde depolanması ve satılması için bayilere yönelik çapraz denetimler sürüyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen denetimlerde, farklı bölgelerde görev yapan ekipler bayilerin faaliyetlerini inceliyor. Ekipler, ürünlerin depolama ve stoklama ile muhafaza şeklinin yanı sıra satış işlemlerini, kayıt ve belge düzenini ve bayilerin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerini kontrol ediyor. Tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılıyor.

AKKAN'DAN AÇIKLAMA

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde depolanması ve satılmasının yanı sıra doğru kullanılmasının da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, insan ve çevre sağlığının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Denetimlerin tarımsal üretimde kaliteyi, güvenilirliği ve bilinçli uygulamaları güçlendirdiğini ifade eden Akkan, "Çapraz denetim uygulamamızla kontrol mekanizmalarımızın etkinliğini artırıyor, mevzuata uygun faaliyet gösterilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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