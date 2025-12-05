Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Yargıyı Demokratik Hukuk Devletine Uygun Hale Getirdik"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Of Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde, "Biz bir sadece adaletin vakalarına uygun modern adalet binaları içerisinde teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış binalar yapmakla kalmadık. Adaleti o hükümet binalarının birinci katlarından kiralık, köhne binalardan, merdiven altı duruşmalardan kurtarmakla kalmadık. Biz adaleti Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin vesayetçinin arka bahçesi olmaktan kurtardık. Biz yargıyı demokratik hukuk devletine uygun hale getirdik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret için geldiği Trabzon'da Of Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, adalet sarayının 8-9 ayda tamamlanacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Tabi adalet bizim için sadece bir hukuk kavramı değil. Adalet insan onurunu korumak, insan haklarını korumak. Adalet barışın, huzurun güvencesi, teminatı, mülkün temeli. Dolayısıyla adaletin tecelli edeceği mekanların da adaletin makamına uygun olması lazım. İşte bu anlamda adalet binalarımızı özellikle o eski köhne binalardan kurtararak onun rehavetine uygun bir şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Tabii bugün açılışını yaptığımız ve temelini attığımız adalet binaları bunun en güzel örneklerinden biri. Daha önce de Trabzon'umuza merkez adalet binamız başta olmak üzere bölge adliye mahkemesi Sürmene, Akçaabat adliye binalarımız, Akçaabat önceki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın toplu açılış töreninde açılışı gerçekleşmişti. 2 sene önce temelini atmıştık. Trabzon Adli Tıp Binası yine bizim dönemimizde yapılan eserler ve bugün Araklı Adalet Binamızın açılışını yapacağız. Of'unda temelini attıktan sonra inşallah 8-9 ayda tamamlayacağız. Önümüzdeki adli yıla yetiştireceğiz. Temmuz, ağustos gibi burada inşallah açılışını hep beraber gerçekleştirmek nasip olur. Parası hazır. Of için her şeyi değerliyoruz. Hızlı bir şekilde inşasını tamamlayacağız."

"Biz yargıyı demokratik hukuk devletine uygun hale getirdik"

Bakan Tunç, yargı ve adalet sistemini hukuk devletine uygun hale getirdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Tabi adaletin tecellisi için sadece binalar yetmez. Evet biz 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan her alanda ülkemizi geliştirmenin, büyütmenin, kalkındırmanın gayreti içerisinde olduk. 23 yıldan bu yana bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmemesinin sebebi eser siyasetinin izlemesidir. Muhalefet engelleme siyaseti izlerken Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları hep eser üretmiştir. İktidar da milletin kaygılarına duyarlı olmuştur. Milli iradenin bayrağını yere düşürülmemesi için mücadele etmiştir. Dünyada da mazlumun hakkını, hakkaniyeti, adaleti hep savunmuştur ve bu nedenle de milletimiz 23 yıldan bu yana ondan hiç vazgeçmemiştir yine vazgeçmeyecektir. Biz bir sadece adaletin vakalarına uygun modern adalet binaları içerisinde teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış binalar yapmakla kalmadık. Adaleti o hükümet binalarının birinci katlarından kiralık, köhne binalardan, merdiven altı duruşmalardan kurtarmakla kalmadık. Biz adaleti Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin vesayetçinin arka bahçesi olmaktan kurtardık. Biz yargıyı demokratik hukuk devletine uygun hale getirdik.

"Adalet sistemimize yönelik saldırılarının arka planında bu hazımsızlık vardır"

27 Mayıs yargısı. 'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen yargı anlayışını biz tarihe gömdük. 12 Eylül'de 'bir sağdan bir soldan astık' diyen adalet sistemini biz tarihe gömdük. 28 Şubat'ta o vesayetçileri darbecilerin karşısında hazır olduğu o hukuk anlayışını biz tarihin çöp sepetine attık ve darbecileri yıllar sonra milletin huzuruna çıkardık, hesap vermelerini sağladık. 12 Eylül darbecilerini de 28 Şubat darbecilerini de. Yargımız hukukun üstünlüğüne inanan, milli iradeye saygı duyan ve her alanda adaleti tecelli edebilmek için gece gündüz fedakarca çalışan bir noktaya geldik. 15 Temmuz'un o karanlık gecesini yaşatmak isteyen teröristlere karşı milletimiz meydanlara koşarken canı pahasına bu ülkenin bağımsızlığı için bayrağı için mücadele ederken bu ülkenin yargı mensupları evlerinde oturmadılar, adliyelere koştular, darbecileri kıskıvrak yakaladılar, gözaltı kararları verdiler ve millet huzurunda hesap vermelerini sağladılar. İşte geçmişteki o hatırlamak bile istemediğimiz yargı ve adalet sistemiyle bugünkü yargı ve adalet sistemi arasındaki fark budur. Hazmedilemeyen de budur. Birilerinin sürekli gerek sosyal medyada, gerek televizyonlardan, farklı mecralardan, yargıya yönelik, adalet sistemimize yönelik saldırılarının arka planında bu hazımsızlık vardır. Millet bunu gayet net görmektedir ve yargı milletin yargısı olarak yoluna devam edecektir."

"Hukuk fakültesini kazanabilmek için ilk 100 bine girme şartını getirdik"

Hukuk fakültelerinde eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara değinen Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Tabi yargının insan kaynağı hukuk fakültelerinden geliyor. Hukuk fakültelerimizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Bu yıldan itibaren artık hukuk fakültesini kazanabilmek için ilk 100 bine girme şartını getirdik. Türkiye'nin en başarılı öğrencileri hukuk fakültesine gitsinler diyoruz. Hukuk fakültelerine dikey geçişi kaldırdık. İkinci öğretimleri kaldırdık ve hukuk fakültesinden mezun olmak artık yetmiyor dedik. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajına başlayabilmek, hakim savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için bir ön elemeden geçmek lazım. Bir barajı geçmek lazım. O da hukuk mesleklerine giriş sınavı. Üç sınavdır uygulanıyor ve bu sınavın daha etkin olabilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Bir takım uygulamada gelen eleştirileri de elbette ki dikkate alıyoruz ve bu sınavı daha etkin öğrencilerimizin özellikle hukuk formasyonunu ölçebilecek niteliğe kavuşturmak için gerekli çalışmaları da yapıyoruz."