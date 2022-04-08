Son dakika haber: Açığa alınan uzman çavuş, ünlü doktoru alacak verecek meselesi yüzünden öldürmüş

Açığa alınan uzman çavuş, ünlü doktoru alacak verecek meselesi yüzünden öldürmüş

DENİZLİ - Denizli'de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'ı sokak ortasında öldüren uzman çavuşun bir süre önce açığa alındığı ve ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal (63), bugün öğle saatlerinde askerlik şubesi önünde darp ettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atların bir dönem bakıcılığını da yapan uzman çavuş Musa A. tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü.

Ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'ın hayatını kaybettiği cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Dr. Ünsal'ın hobi olarak beslediği atlarına bir süre önce bakıcılık yapan Musa A'nın, Ünsal'dan 15 bin TL borç para aldığı, doktorun bu parayı geri talep etmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Birkaç gün öncede Ünsal'ın evine görüşen taraflar arasında husumet başladığı, Musa A.'nın bugün konuşmak için Dr. Ünsal'ın Acıpayam'da at yetiştirdiği bahçe evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

Öte yandan Dr. Naim Ünsal'ın hayatını kaybettiği cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan uzman çavuş Musa A.'nın Tavas ilçesinde faaliyet gösteren bir galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmada bir süre önce açığa alındığı öğrenildi.