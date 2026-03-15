Haberler

İran'a yönelik saldırıların ABD'ye maliyeti en az 12 milyar dolar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının mali bilançosu ağırlaşıyor. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının şu ana kadar 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Trump yönetiminin Kongre'den daha fazla para talep etmesinin gerekip gerekmeyeceği sorusu üzerine ise Hasset "Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz" dedi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

SALDIRILARIN MALİYETİ EN AZ 12 MİLYAR DOLAR

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar en az 12 milyar dolara mal olduğunu belirterek, "Bana aktarılan en son rakam 12'ydi" dedi.

"ŞUAN İHTİYACIMIZ OLAN PARAYA SAHİBİZ"

Trump yönetiminin Kongre'den daha fazla para talep etmesinin gerekip gerekmeyeceği sorusu üzerine Hassett, "Şu anda ihtiyacımız olan paraya sahibiz. Daha fazlası için Kongre'ye başvurmamız gerekip gerekmediğini Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Kongre'ye sunulan tahminlere göre savaşın ilk haftasında maliyetin 11,3 milyar dolar olması bekleniyordu. Hassett, 12 milyar dolarlık harcamanın hangi zaman dilimini kapsadığını belirtmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta gökyüzünde parlak bir cisim görüldü

Bir ilimizin semalarında görüldü! Kimse ne olduğunu bilmiyor
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam

Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi imzalar atıldı
Görüntüler korkunç! Mardin'i sel vurdu

Görüntüler korkunç! O kenti sel vurdu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın

Beşiktaş'ın yıldızından flaş paylaşım: Aptallar gibi olmayın