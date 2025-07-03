ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı

ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'dan petrol ve ilgili ürünlerin alımına ilişkin işlemleri gerçekleştiren 6 kuruluş ve 4 gemiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, " İran'dan petrol, petrol ürünleri veya petrokimya ürünlerinin satın alınması, edinilmesi, satışı, taşınması veya pazarlanmasına ilişkin önemli bir işlemi bilerek gerçekleştiren 6 kuruluşu ve 4 gemiyi yaptırımlarla cezalandırıyor" açıklamasında bulundu.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı alınan yeni yaptırım kararını kamuoyuyla duyurdu.

6 KURULUŞ VE 4 GEMİYE YAPTIRIM

ABD'den yapılan açıklamada, "İran'dan petrol, petrol ürünleri veya petrokimya ürünlerinin satın alınması, edinilmesi, satışı, taşınması veya pazarlanmasına ilişkin önemli bir işlemi bilerek gerçekleştiren 6 kuruluşu ve 4 gemiyi yaptırımlarla cezalandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bugünkü eylemler sonucunda ve 13846 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, yaptırıma tabi kişilerin ABD'de bulunan ya da ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde olan tüm malvarlıkları ve malvarlığına ilişkin menfaatleri engellenmiştir. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından verilen genel veya özel bir lisansla yetkilendirilmedikçe veya muaf tutulmadıkça, ABD'li kişiler tarafından veya ABD içinde belirlenen veya başka bir şekilde engellenen kişilerin mülklerini veya mülklerindeki menfaatleri içeren tüm işlemler yasaktır. Bu yasaklar, engellenmiş herhangi bir kişi tarafından, bu kişiye veya bu kişinin yararına herhangi bir katkı, fon, mal ya da hizmet sağlanmasını ve bu kişiden herhangi bir katkı, fon, mal veya hizmet sağlanmasını içerir. Yaptırımların nihai amacı cezalandırmak değil, olumlu davranış değişikliklerini teşvik etmektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Yakında bize de ''oradan gaz almayın yoksa...'' diye emir verir. Arkadaş, ya tam özgürlük için ölelim yada tam köle olalım, bir karar verelim artık.

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