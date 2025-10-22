ABD Hükümetinin Kapanması, Sivil Havacılık Çalışanlarını Olumsuz Etkiliyor

ABD'deki federal hükümet çalışanları, hükümetin bu ayın başında bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle kapanması nedeniyle yaklaşık 60 bin sivil havacılık sektöründeki federal çalışanın maaşlarının ödenemediğini açıkladı.

ABD'de hükümetin bütçe konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle kapalı kalmasının halk üzerindeki etkisi gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ABD'deki sivil havacılık sektöründeki yaklaşık 60 bin federal çalışan, bu ayın başında alınan hükümetin kapanması kararı yüzünden maaşını alamadı. Bazı federal çalışanlar açıklamalarında, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda birçok kişinin, birikimlerinden harcama yapmak zorunda kalacağını, kredi kartı borcuna gireceğini ya da yarı zamanlı işlerde çalışması gerekeceğini bildirdi.

"Bazı çalışanlar halihazırda ek işlerde çalışıyor"

Minnesota eyaletindeki ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi çalışanlarını temsil eden Hükümet Çalışanları Federasyonu Yerel 899 Sendikası Haznedarı Neal Gosman, "Mesaimi sonlandırdıktan sonra Uber, DoorDash, Lyft ya da benzeri yarı zamanlı işlerde çalışıyorum çünkü evde bir çocuğum var ve evime ekmek götürmem lazım" ifadelerini kullandı. Gosman, aynı sendikadaki görevlerinin yanı sıra ulaştırma hizmetlerinde güvenlik memuru olarak da çalıştığını ekledi.

"Çalışanlar gelecek hafta da maaş almayı beklemiyor"

Yetkililer, kapanmanın bir hafta daha etmesi durumunda hava ulaşımında güvenliği sağlayan on binlerce hükümet çalışanının iki haftada bir yapılan maaş ödemelerinden birinin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Çalışanlara Ekim ayının ortasında ödenen maaşlarda iki günlük eksik ödeme yapılmıştı. Havalimanlarındaki güvenlik çalışanlarının gelecek hafta alacakları maaşları hakkında yarın bilgilendirilmesi bekleniyor. Bu bağlamda birçok çalışan ise herhangi bir maaş ödemesi yapılmasını beklemiyor.

"Çalışanlar için gıda tezgahı kurulabilir"

Minneapolis kentindeki St. Paul Uluslararası Havalimanı'ndan bir yetkilinin açıklamasında, havalimanında federal çalışanlar için bozulmayan gıda ürünlerinin yer aldığı tezgahlar kurulmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada, hükümetin Kasım ayında da kapalı kalması durumunda ise çalışanlara gıda yardımı sağlanabileceği aktarıldı.

ABD hükümeti 2019'da da kapanmıştı

ABD'de hükümet 2019 yılında da 35 gün kapalı kalmıştı. Kapanma nedeniyle maaşları ödenemeyen ulaştırma çalışanlarının işbaşı yapmaması, havalimanlarındaki kontrol noktalarındaki yolcuların kuyruklarda uzun süre beklemelerine neden olmuştu. Yetkililerin New York kentindeki hava trafiğini yavaşlatmak zorunda kalması ise ABD'li siyasetçileri tartışmaları hızlı bir şekilde sonlandırmaya teşvik etmişti. - WASHINGTON