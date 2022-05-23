2018'de 20 bin liraya aldı, şimdi 100 bin lira istiyor! Gerekçesi alıcıları çıldırtacak cinsten - Haberler

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2018'de 20 bin liraya aldı, şimdi 100 bin lira istiyor! Gerekçesi alıcıları çıldırtacak cinsten

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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2018'de 20 bin liraya aldı, şimdi 100 bin lira istiyor! Gerekçesi alıcıları çıldırtacak cinsten

Kırşehir'de bir kişi, 2018 yılında 20 bin liraya aldığı ve çocuğu gibi gördüğü Tofaş marka otomobilini 2022 yılında 100 bin liraya satışa çıkardı. Araç sahibi, 96 model otomobile neden bu kadar çok para istediğini ise "Otomobilin her şeyi orijinal, kesinlikle oynama yok" sözleriyle açıklıyor.

1996 model otomobiline çocuğu gibi baktığını aktaran emekli Ferdi Aşıroğlu, otomobilinin özelliğinin fabrika çıkışı ayarlarında olduğunu söylüyor.

"2018'DE 20 BİN LİRAYA ALDIM"

2018 yılında aldığı otomobili için 3 yıl emek harcadığını anlatan Aşıroğlu; "2018 yılında ben otomobilimi 20 bin liraya aldım. O dönemki şartlarla şimdiki şartlar aynı değil. Ben yaptığım müzik sistemi ile birlikte 100 bin lira istiyorum" dedi.

"OTOMOBİLİN HER ŞEYİ ORİJİNAL"

Kırşehir'de, yaşayan ve otomobilin ikinci sahibi olan Aşıroğlu, "Otomobilin her şeyi orijinal, kesinlikle oynama yok. Orijinal otomobil fabrika çıkışı gibi, koltuk döşemeleri dahi deformesiz ve fabrikadan çıktığı şekilde duruyor. Normal şartlarda ben otomobilimi satma taraftarı değilim ama müşterisi çok. Nazar değecek diye de satmak istiyorum" diye konuştu.

İşte sahibinin 100 bin lira istediği o araç;

96 model aracına 100 bin lira istedi

96 model aracına 100 bin lira istedi

96 model aracına 100 bin lira istedi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırşehir, Fabrika, Emekli, Tofaş, Yerel, Haberler

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