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91 yaşındaki kadın tek katlı evde yaşam mücadelesi veriyor

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Elazığ'da tek katlı derme çatma evde kalan ve çocukları bakmayan 91 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor. Yaşlı kadın, komşularının yardımı ile karnını doyuruyor ve işitme cihazı istiyor. Mahalle sakinleri yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

Elazığ'da tek katlı derme çatma evde kalan ve çocukları bakmayan 91 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Elazığ merkez Yeni Mahalle Mert Sokak üzerinde bulunan müstakil evde tek başın yaşayan 91 yaşındaki Hanım Öztürk'ün hali görenleri üzüyor. Yaşanacak gibi olmayan derme çatma bir evde kalan 6 çocuk annesi Öztürk, adeta yaşam mücadelesi veriyor. Kulakları duymayan ve bir gözü de görmeyen yaşlı kadın, komşularının yardımı ile karnını doyuruyor. Tek istediği duyabilmek için işitme cihazı olan Öztürk, kendi halinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Çocuklarının ilgilenmediğini dile getiren mahalle sakinleri, yaşlı kadının daha iyi bakılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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