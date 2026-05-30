72 yıllık mesleğini, 85 yaşında ilk günkü heyecanla sürdürüyor

Kocaeli'de 1953 yılında çırak olarak adım attığı bisikletçilik mesleğini 72 yıldır sürdüren 85 yaşındaki Hayri Karan, ilerleyen yaşına rağmen her gün dükkanının yolunu tutuyor. Yıllar içinde bisiklet tamirinden motosiklet parçası satışına, şehir içi yolcu taşımacılığından yeniden tezgah başına uzanan bir ömür geçiren Karan, "Cenab-ı Allah ömür verdikçe çalışacağız" dedi.

İzmit'te yaşayan 85 yaşındaki Hayri Karan, çocuk yaşta başladığı mesleğini yarım asrı aşan süredir bırakmadı. 1953 yılında çarşıda bisiklet tamircisinin yanında çırak olarak işe başlayan Karan, askerden döndükten sonra 1963 yılında İstiklal Caddesi'nde kendi dükkanını açtı. O günden bu yana bisiklet tamiri ve yedek parça işiyle uğraşan Karan, mesleğin geçmişten bugüne yaşadığı değişime de tanıklık etti. Bir dönem Jawa ve Puch gibi motosikletlerin parça satışını ve tamirini de yapan Karan, ilerleyen yaşına rağmen dükkanında hem bisiklet tamiri yapıyor hem de yıllardır elinde bulunan eski parçaları değerlendirmek istiyor.

"Benden eskisi kalmadı"

Mesleğe çocuk yaşta başladığını anlatan Hayri Karan, "Buradaki çarşıda bir bisikletçi vardı, onun yanına çırak olarak girdim. 1953'te geldiğimde çırak olarak çalıştım. Devamlı orada çalıştıktan sonra askere gidip geldim. Daha sonra kendim İstiklal Caddesi'nde dükkan kiralayarak 1963 senesinde iş yerimi açtım. O zamandan beri çalışıyorum. O zaman bisiklet tamir ediyorduk, parça satıyorduk. İstanbul'dan bana Jawa bayiliği de verdiler. Jawa motor, Puch parçaları satarak ve motorlarını tamir ederek işe başladık. O günden bugüne kadar bisikletçi olarak iş yerimde devam ediyorum. Benden eskisi kalmadı" dedi.

"Ömrüm olduğu müddetçe devam etmek istiyorum"

Mesleğin yıllar içinde değiştiğini belirten Karan, "Bütün tanıdıklarım gitti. İşler hep otomatiğe döndü. Eskiden Türkiye'ye parça gelmiyordu. Biz kendimiz eski parçalardan tamir edip bisikletlere takıyorduk. Şimdi her şey bol miktarda geliyor, Türkiye'de de yapılıyor. Onun için mesleğimiz güzel oldu. Ömrüm olduğu müddetçe devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Çırak yetişmiyor"

Artık bu mesleğe çırak gelmediğini ifade eden Karan, "Bu işi yapan yok. Hayat pahalılaştı. Bir dükkan kirası 30-40-50 bin lira oldu. Bir işçi alsan asgari ücretini vereceksin. Satışlar bu masrafları karşılamıyor. Onun için çırak çalıştırmaya gerek olmuyor. Şimdi her şey otomasyona döndü. Tamirden çok yedek parçaya döndü. Yedek parça takılıyor" ifadelerini kullandı.

"Eskiden parça bulamıyorduk, şimdi işler kolaylaştı"

Bisiklet sektöründe üretimin ve yedek parçaya ulaşımın arttığını söyleyen Karan, "Parçalar yeni geldiği için Çin'den ve Türkiye'de üretildiği için hep yeni parça geliyor. Bisikletler de Türkiye'de çok miktarda üretiliyor. Bunlar olduğu için iş daha kolaylaştı. Tamirat eskiden zordu, parça bulamıyorduk. Şimdi yeni parça gelmeye başladı, Türkiye'de de üretilmeye başladı, bisiklet fabrikaları kuruldu. İşler daha kolay hale geldi" dedi.

"Ömrümüz vefa ettikçe çalışacağız"

İlerlemiş yaşına rağmen çalışmayı sürdüren Karan, "Çalışıyorum, gidiyorum bu yaşa kadar. Ömrümüz vefa ettikçe, Cenab-ı Allah ömür verdikçe çalışacağız, devam edeceğiz. İş yeri kendimin. İki oğlum var. Bir tanesi yanımda çalışıyor. Bana çok kişi tamire geliyor. Kendim de tamir ediyorum. Yeni parçaları bisikletlere monte ediyorum, takıyorum. Akort yapıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı