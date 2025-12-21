Haberler

40 yıllık para koleksiyonunu Gazze'ye bağışlamak istiyor

Ankara'da yaşayan 76 yaşındaki koleksiyoner Memduh Aydemir, 40 yıldır topladığı para koleksiyonunu satarak elde edeceği geliri Gazze'ye bağışlamayı hedefliyor. Aydemir, koleksiyonunda 200 ülkeye ait banknot ve madeni paranın bulunduğunu dile getirdi.

Ankara'da 76 yaşındaki koleksiyoner Memduh Aydemir, 40 yıldır hobi amaçlı topladığı para koleksiyonunu satarak elde edilecek geliri Gazze'ye bağışlamak istiyor.

Ankara'da yaşayan koleksiyoner Aydemir, yaklaşık 40 yıldır hobi amaçlı topladığı para koleksiyonunda 200 farklı ülkeye ait banknot ve madeni parayı bir araya getirdi. Koleksiyonunun güncel değerinin 400 bin lira olduğunu belirten Aydemir, para koleksiyonunu satarak elde edilecek geliri Gazze'ye yardım amacıyla bağışlamak istediğini ifade etti.

"Gazze'ye ufak bir yardımda bulunursak o da bizim için büyük bir şereftir"

Yaklaşık 40 yıldır hobi amaçlı para topladığını vurgulayan Memduh Aydemir, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı hepimiz biliyoruz. Bir Müslüman olarak hepimize görev düşüyor. Belki onlara gücümüz yetmeyebilir ama bizim yapacağımız şey dua etmek. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize yardım edebilmek için herkes gönlünden ne koparsa ikramda bulunursa iyi olur. 1985 yılından bugüne kadar 40 yıldır amatör olarak para koleksiyonu yapıyorum. Paraları hobi olarak topluyorum. İhtiyacım olduğu zaman bir kısmını satıyorum, ihtiyacımı karşılıyorum sonradan elime para geçince tekrar alıyorum. Şu anda elimde 200 ülkenin kağıt parası var. Bunların yüzde 95'i çil, yüzde 5'i ise temiz durumdadır. Koleksiyonun içinde 100 liralık para da var, 5 bin liralık para da var. Bu koleksiyonu Gazze'deki kardeşlerimiz için açık artırma ile satışa sunmak istiyorum. Bir iş adamının veya gönüllü birisinin bu parayı satın almasıyla Gazze'ye ufak bir yardımda bulunursak o da bizim için büyük bir şereftir" dedi.

"Koleksiyonum bana göre 300 bin liradan aşağı değil"

Para koleksiyonun satışından elde edeceği geliri Gazze'ye bağışlamak istediğini ifade eden Memduh Aydemir, "Paraların bana maliyeti 400 bin lira ama bu koleksiyonu para alıp satanlara satmak istersek onlar çok ucuza alırlar çünkü onlar alıp satıyor ve birikmiş para da vermiyorlar. 400 bin liralık koleksiyona 100 ile 200 bin lira verirler. Koleksiyonum bana göre 300 bin liradan aşağı değil. Bunu 300 bin liradan açık arttırmaya sunacağım. İş adamlarına sesleniyorum, siz de yardımda bulunun. Dünya malı dünyada kalır, ahiretimize ne götürürsek o bizim için kardır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
