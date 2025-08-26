60 Yıldır Saraciye Mesleğini Sürdüren Ökkeş Usta'nın Hikayesi

Gaziantep'te Ökkeş Özsabancıoğlu, 2 metrekarelik dükkanında babasından öğrendiği saraciye mesleğini 60 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor. Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Ökkeş Özsabancıoğlu, henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Askerlik sonrası 1977'de kendi iş yerini kuran ve o günden beri ailesinin geçimini sağlayan Özsabancıoğlu, zamanla Gaziantep'te aranan ustalardan biri haline geldi.

Bir zamanların en gözde meslekleri arasında yer alan ata mesleği saraciyeciliği büyük aşkla sürdüren Özsabancıoğlu, "Mesleğe saygı, müşteriye saygıyla başlar" anlayışıyla yaklaşık 50 yıldır aynı dükkanda çalışıyor ve ömrü vefa ettiği sürece de mesleğini yapmak istiyor.

Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın girişinde yer alan, dar ve küçük olması nedeniyle zorla girip çıktığı 2 metrekarelik dükkanında baba mesleğini sürdüren Özsabancıoğlu, müşterilerinden aldığı siparişleri "Küçük ve şirin dükkan" olarak nitelendirdiği dükkanında hazırlıyor.

Sığır derisinden kılıflar yapıyor

Gelişen teknolojiye direnmeye çalışan en eski el sanatlarından olan saraciyecilik mesleğini babasından öğrenen ve mesleğin Gaziantep'teki son temsilcileri arasında yer alan Özsabancıoğlu, sığır derisinden bağ makası kılıfı başta olmak üzere birçok kılıf çeşidi ve tasma gibi pek çok ürünü el emeğiyle yapıyor.

Yıllardır 2 metrekarelik küçük dükkanında tek başına çalışan ve bin bir emek vererek hazırladığı kılıf ile diğer ürünlerini Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine gönderen Özsabancıoğlu, iş yerini her gün sabah erken saatlerde açarak mesaiye başlıyor.

Akşam saatlerine kadar müşterilerinin siparişlerini hazırlayan Özsabancıoğlu, yıllardır sevdiği işini ilk günkü gibi güler yüzüyle sürdürüyor.

Zorla sığdığı dükkanında yıllardır müşterilerine hizmet ediyor

Özsabancıoğlu, babasından öğrendiği şekilde özenle hazırladığı ürünlerini ise müşterilerinin beğenisine sunuyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün işinin başına geçen Özsabancıoğlu, mesleği babasından öğrendiğini belirterek, "Ben bu mesleğe çırak olarak başladım ve daha sonra saraç ustası oldum. 1977 yılında da kendi iş yerimi açtım. İş yerimi açtığım günden beri de çalışmaya devam ediyorum. Daha önceleri yanımda çalışan kalfa ve çıraklar vardı. Fakat şu anda ise artık tek başıma çalışıyorum" dedi.

"Bir insan yaptığı işi severse o işi yapar"

Küçük yaşından itibaren mesleğe ilgi duyduğunu anlatan Özsabancıoğlu, "Bütün meslekleri öğrenmek çıraklıktan başlar. Ben de bu mesleğe çırak olarak başladım. Bir insan yaptığı işi severse o işi yapar ama işi sevmezse hiçbir iş yapamaz" şeklinde konuştu.

Sığır derisinden elektrikçi kılıfı, bağ makası kılıfı, iplik kanca kılıfı, keser kılıfı, kerpeten kılıfı ve tasma gibi birçok ürünü el emeğiyle yaptığını belirten Özsabancıoğlu, yaptığı ürünleri Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine gönderdiğini bildirdi.

"Dükkanım herkesin dikkatini çekiyor"

Dükkanının iki metrekare olduğunu ve yıllardır kendisinin bile zor sığdığı dükkanında ailesinin geçimini sağladığını belirten Özsabancıoğlu, "Dükkanım küçük minyatür bir yer ve dükkanım bir kişiliktir. Gelen misafirimizi de dükkanın dışında ağırlarız. Dükkanım herkesin dikkatini çekiyor. Ben bile dükkanıma zor sığıyorum. Bu küçük dükkanda çalışmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ökkeş usta, başımızın tacıdır"

Çarşı esnafından Fatih Özsefil de, "Ben çocukluğumdan beri Ökkeş ustayı tanırım. Çayını, kahvesini ve ekmeğini bizden hiç eksik etmez. Dükkanı küçük ama gönlü büyük. Şimdiki nesil yer beğenmiyor ama Ökkeş ustanın gelsinler ve dükkanını görsünler. Hayatın zorluklarını görsünler" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP