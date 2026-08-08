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52 Yıllık Usta: Yorgancılık Mesleği Yok Oluyor

52 Yıllık Usta: Yorgancılık Mesleği Yok Oluyor
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Adana'da 52 yıllık yorgancı İrfan Tuncay, azalan talep ve çırak yetişmemesi nedeniyle yorgancılığın yok olma noktasında olduğunu, pamuk üretiminin azaldığını ve mesleğini çocuğuna bile öğretemediğini söyledi.

Adana'da mesleğin son temsilcilerinden 52 yıllık yorgancı İrfan Tuncay (65), azalan talep ve çırak yetişmemesi nedeniyle yorgancılık mesleğinin yok olma noktasına geldiğini söyledi.

Bir dönem hemen her evde kullanılan yün ve pamuk yorganlar, günümüzde yerini fabrikasyon ürünlere bırakırken, el emeğine dayalı üretim yapan yorgancılar ise azalan talep ve çırak yetişmemesi nedeniyle mesleklerini ayakta tutmakta zorlanıyor. Değişen yaşam şartları, seri üretimin yaygınlaşması ve hazır ürünlerin daha fazla tercih edilmesi, yüzyıllardır sürdürülen yorgancılık mesleğini yok olma noktasına getirirken, mesleğin son temsilcileri ise yılların birikimini gelecek nesillere aktaramamaktan yakınıyor.

"Mesleği çocuğuma bile öğretemedim"

Adana'da mesleğin son temsilcilerinden olan ve 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 52 yıldır sürdüren İrfan Tuncay, artık çırak bulunamadığını ve yetiştirebilecekleri kimsenin olmadığını söyledi. Tuncay, "Eskiden bakırcı, kalaycı vardı, masal oldu gidiyor bu meslekler. Yorgancılıkta bu şekilde. Meslek bitiyor çünkü her şeyin hazırı var artık. Şimdi halıcı yorgancılık yapıyor, tuhafiyeci yorgancılık yapıyor. Eskiden yorgancılığı sadece yorgancı yapardı. Ben 70 yaşıma geldiğimde bırakmak zorunda kalacağım ancak bu mesleği çocuğuma bile öğretemedim" dedi.

"Pamuk üretimi çok nadir yapılıyor"

Pamuk yorganların artık tercih edilmediğini ancak daha sağlıklı olduğunu dile getiren Tuncay, "Eskiden yataklar yorganlar hep pamuktan olurdu. O zamanlar sıhhat vardı. Nesil değişti, insan değişti, hayat değişti. Çukurova'da pamuk bitti. Eskiden Çukurova demek pamuk demekti. Pamuklar elle toplanırdı. Elle toplanan pamuk altın değerindeydi. Artık ekilmiyor ve biçilmiyor. Pamuk üretimi çok nadir yapılıyor. Eskiden biz köylere giderdik yol boyu her yerin pamuktan bembeyaz olduğunu görürdük. İnsanlar geçmişini unutmasın. Geçmişini unutan her şeyi unutur. Sen bunları unutup dışarıya bağımlı olursan iş biter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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