4 kişinin oltayla zor yakaladığı 80 kiloluk dev balığı görenler bakakaldı

Tekirdağ'da 4 kişi tarafından oltayla zor yakalanan 80 kiloluk dev balık, görenleri hayrete düşürdü. Balıkçı tezgahına konulan yaklaşık 1,80 metre uzunluğundaki yayın balığını yoldan geçerken görenler bakakaldı.

Malkara ilçesinde bulunan Karaidemir Barajı'nda balıkçı oltasına takılan ve 4 kişi tarafından zoraki yakalanan 1,80 metre uzunluğunda 80 kiloluk yayın balığı, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir balıkçıda tezgaha konuldu.

Yoldan geçerken dev balığı gören vatandaşlar, ilgi odağı olan balığı yakından inceliyor. Mahalle sakinlerinin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Balıkçı Barış Bayırlı, kendisi için büyük balık yakalamanın normal olduğunu ve daha önce de böyle büyük bir balık yakaladığını söyledi. - TEKİRDAĞ