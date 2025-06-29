28 Yıldır Fanila Üreten Çiftin Başarı Hikayesi

28 Yıldır Fanila Üreten Çiftin Başarı Hikayesi
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Mahiye ve Abidin Dilek çifti, 28 yıldır pamuk iplikten ördükleri fanilaları Türkiye genelinde satıyor. Çift, meslekleri sayesinde çocuklarını okuttuklarını ve hayallerine ulaştıklarını ifade ediyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan çift, 28 yıldır pamuk iplikten ördükleri fanilaları Türkiye'nin dört bir yanına göndererek geçimini sağlıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Mahiye Dilek, ev ekonomisine ek gelir sağlamak için 1997 yılında fanila örme kursuna katıldı. Dilek, aldığı eğitimin ardından makine alarak evinde fanila örmeye başladı Abidin Dilek de eşi Mahiye Dilek'in yaptığı işe ilgi duymaya başladı. Daha sonra çift, İhsangazi ilçesinde kendi dükkanlarını açtı. Çift, dükkanlarında 28 yıldır Ürettikleri fanilaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. 2020 yılında coğrafi işaret alan ve yüzde 100 pamuk iplikten örülmesi sebebiyle yazın serin, kışın sıcak tutan Kastamonu fanilasını üreten Dilek çifti, meslekleri sayesinde çocuklarını büyüttüklerini ve tüm hayallerini gerçekleştirebildiklerini söyledi.

"Yaptığımız bu fanilaları Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz"

Talebe göre üretim yaptıklarını söyleyen Abidin Dilek, "1997 yılında Kastamonu'da eşimle birlikte öğrenmiş olduğumuz sanatı ilçemizde devam ettiriyoruz. Makine ile görmüş olduğunuz fanilaları örüyoruz. Yüzde 100 pamuktan yapıyoruz. Bu fanilalar sıcakta ter çeker, soğukta da sıcak tutar. Dikişini de eşim yapıyor. 28 yıldır fanila üretiyoruz. Yaptığımız bu fanilaları Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Talebe göre üretiyoruz" dedi.

"Hayatı paylaştığımız gibi işimizi de paylaştık"

2 çocuğunu meslekleri sayesinde okuttuklarını belirten Mahiye Dilek ise ilçede fanila üreten ilk kişiler olduklarını dile getirerek, "Asgari ücretle çalışıyorduk. Yetmediği için 1997 yılında evimize makine aldık. O günden beri imalata devam ediyoruz. Daha sonra eşimin memleketi İhsangazi ilçesine taşındık. Şu anda İhsangazi fanilasının hem örgüsünü hem dikişini yaparak işimize devam etmekteyiz. Makineyi aldıktan sonra ben başladıktan sonra eşim de merak duymaya başladı. O da benden öğrendi. Daha sonra birlikte imalatı yapmaya başladık. Hayatı paylaştığımız gibi işimizi de paylaştık. Herkesin olduğu gibi bizim de zorlu zamanlarımız oldu. Bırakma noktasına gelsek de pes etmeden işimize devam ettik. Hedefimiz çocuklarımızı okutmak, evimizi almaktı. Çok şükür hedeflerimize ulaştık" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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