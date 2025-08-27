2025 Genel Tarım Sayımı Çalışmaları Kuyucak'ta İncelendi

2025 sonunda tamamlanacak Genel Tarım Sayımı'nın, tarımın röntgenini çekerek stratejik planlamalara yön vermesi beklenirken, Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki çalışmalar incelendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, 1 Temmuz'da başlayan ve 31 Aralık 2025 tarihinde tamamlanması planlanan Genel Tarım Sayımı çalışmalarını Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yerinde inceledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iş birliğinde yürütülen sayım çalışmaları, Türkiye tarımının güncel durumunu ortaya koyarak geleceğe dair stratejilerin belirlenmesinde yol gösterici olacak. İl Müdürü Temiz, tarım sektörüne yön verecek bu önemli çalışmanın, çiftçilerin alın teri ve emeğiyle oluşacak verilerle daha da değerli hale geleceğini ifade ederek, "Bu sayım, tarımın geleceğine ışık tutacak bir yol haritası niteliğindedir" dedi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürümüz Ayhan Temiz, 1 Temmuz'da başlayan ve 31 Aralık 2025'te tamamlanması planlanan, Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yürütülen Genel Tarım Sayımı çalışmalarını Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde yerinde inceledi. 2025 yılı sonunda tamamlanacak bu önemli çalışma ülkemiz tarımının röntgenini çekecek, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulmasına kritik veriler sağlayacak. Çiftçilerimizin alın teriyle oluşacak bu veriler, tarımın geleceğine ışık tutacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN