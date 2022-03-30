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19 Mayıs'tan Ramazan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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19 Mayıs'tan Ramazan yardımı

19 Mayıs Belediyesi, Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahipleri için hazırladığı gıda yardım paketlerini teslim ediyor.

19 Mayıs Belediyesi, Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahipleri için hazırladığı gıda yardım paketlerini teslim ediyor.

Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahipleri için hazırladığı bin 500 gıda yardım paketini 19 Mayıs Belediyesi ilçedeki mahalle muhtarları nezaretinde teslim etmeye başladı. Tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunluk kazandığı, manevi ferahlığın tüm dünyayı kapladığı feyz, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir aydır.19 Mayıs Belediyesi olarak Ramazan ayında bin 500 aileye gıda desteği veriyoruz. Gönül belediyeciliği çerçevesinde ilçemizde ihtiyaç sahiplerinin gönlünü Ramazan ayında hoş tutacağız. Ramazan ayında daha da hassas olacağız. Erzak dağıtımı sonrası oluşabilecek farklı taleplere de kayıtsız kalınmayacak" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs'tan Ramazan yardımı

19 Mayıs'tan Ramazan yardımı

19 Mayıs'tan Ramazan yardımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Topaloğlu, Ramazan, Mayıs, Yerel, Haberler

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