19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Arpaçay'da Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Arpaçay'da Coşkuyla Kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, Arpaçay'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tören, Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi ve birçok katılımcı yer aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, ülke genelinde olduğu gibi Arpaçay ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri, halk oyunları ve çeşitli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün 106. yılında, gençliğe emanet edilen Cumhuriyet'in değerleri bir kez daha hatırlandı ve gelecek nesillere aktarılması yönünde güçlü mesajlar verildi.

Tören, protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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