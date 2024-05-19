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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da Kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünde Erzincan'da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Yaşar Erkan Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşmalar yapıldı ve öğrenciler ile sporcuların gösterileri büyük beğeni topladı. Program, Askeri Bando Gençlik Konseriyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzincan'da coşkuyla kutlandı.

Yaşar Erkan Spor Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda konuşma yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Bugün, milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir günün yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a adım atarak başlattığı ve "Ya İstiklal ya Ölüm" diyerek yürüttüğümüz milli mücadelemizin başlangıcıdır. Bu tarih, Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözleriyle simgelenen, vatanın bütün olarak savunulması gerektiğini vurgulayan büyük bir mücadelenin ilk adımıdır. Bu özel gün, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve milli iradenin egemen kılındığı gün olarak da önem taşır. 19 Mayıs; bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin ateşinin yakıldığı, gençliğe ve geleceğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Erzincan'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, bu tarihi anın ruhunu yaşatmayı amaçladık. Hafta boyunca çeşitli sportif, sanatsal ve sosyal faaliyetler düzenleyerek, gençlerimizin bu büyük mirasa sahip çıkmasını ve Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerine ulaşmalarını teşvik ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli hatırlattığı gibi, durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışarak bu hedeflere ulaşmamız gerektiğini vurguluyoruz. Gençler, sizler bu ülkenin teminatı, geleceği ve umudusunuz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi, sizler "öncü neslin erleri" olarak, Çanakkale ruhunu ve milli mücadele azmini geleceğe taşıyacak olanlarsınız. Bizlere güç veren, ilham kaynağımız olan siz gençlerin varlığı, yarınlarımız için büyük bir umut ve güvence kaynağıdır. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle; bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz siz değerli gençlerimizdir. Bu tarihi gün, aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olan sizlerin; akıl, duygu, sağduyu ve fedakarlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığınız gündür. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz değerli gençlerimize olan inancımı bir kez daha tekrar ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kutlama programında öğrenciler ve sporcular tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni topladı. Kutlama programı Askeri Bando Gençlik Konseriyle son buldu.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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