Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı Halit Doğan, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Doğan, beraberinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile MHP Çarşamba İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Çarşamba'ya hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Doğan, "İnşallah seçimleri güzel bir zaferle sonuçlandırdıktan sonra 5 sene boyunca hizmet edip insanların hayır duasını alacağız. AK Parti'li arkadaşlarımın olduğu kadar sizlerin de fikir ve önerilerine önem veriyorum. Bu yolda herhangi bir fikriniz ya da öneriniz olduğu zaman muhakkak dikkate alacağımı bilmenizi istiyorum." dedi.

Düzgün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Partilerimizin oluşturduğu Cumhur İttifakı neticesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Halit Doğan'ı teşkilat olarak destekleyeceğiz. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız. Ülkemizin bekası için birlik olma zamanı ve bizler de MHP ile AK Parti olarak bu birlikteliği gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Özden ise AK Parti ve MHP olarak güzel bir birliktelik örneği göstererek seçimlere gireceklerini anlatarak, seçimlerden en güzel sonuçla ayrılacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA