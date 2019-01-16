Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti'den 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "Bu kutlu davada bana destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Akmurat, yaptığı açıklamada, "yeni dönemde, yeni hedeflere" sloganıyla devam edecekleri bu yolda ak davaları için çalışacaklarını söyledi.

"Bu kutlu davada bana destek olan herkese teşekkür ederim." diyen Akmurat, Baskil'de, tevazu, samimiyet ve gayretle önce "millet ve memleket" hedefiyle çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA