Yerel seçim öncesi Moskova'da düzenlenen eylemde onlarca kişi gözaltına alındı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye meclisi üyeliğine aday bazı kişilere seçimlere katılma hakkı verilmemesi üzerine binlerce kişi sokaklara çıktı. Polis en az 25 kişiyi gözaltına aldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye meclisi üyeliğine aday bazı kişilere seçimlere katılma hakkı verilmemesi üzerine binlerce kişi sokaklara çıktı. Polis en az 25 kişiyi gözaltına aldı.
Moskova İl Seçim Kurulu önünde toplanan kalabalık, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalifliği ile tanınan adayların da seçimlere katılabilmesini talep etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericelere polis müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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