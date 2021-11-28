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Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

Yeni Zelandalı Milletvekili Julie Anne Genter, doğum sancılarının gelmesiyle gece yarısı hastaneye bisikletiyle yetişti.

Yeni Zelandalı Milletvekili Julie Anne Genter, doğum sancılarının gelmesiyle gece yarısı hastaneye bisikletiyle yetişti. Bisikleti kendisi kullanan Milletvekili Genter'i eşi görüntüledi. Genter, doğuma bisiklet sürerek yetişmeyi beklemediğini ama zamanında yetişerek sağlıklı bir bebek doğurduğunu belirtti.

Yeni Zelandalı Milletvekili Julie Anne Genter, gece yarısı doğum sancılarının gelmesiyle bisikletine atlayarak hastaneye kendi başına yetişti. Hastaneye geldikten bir saat sonra doğuran Genter, "Büyük Haber! Bu sabah saat 3.04'te ailemizin en yeni üyesine hoş geldin dedik. Gerçekten doğumda bisiklet sürmeyi planlamıyordum, ama oldu. Hastaneye gitmek için sabah 2'de ayrıldığımızda kasılmalarım o kadar da kötü değildi – ama vardıktan 10 dakika sonra 2-3 dakika arayla yoğunlaştı. ve şaşırtıcı bir şekilde, şimdi babası gibi sağlıklı, mutlu uyuyan bir küçük çocuğumuz var" dedi.


Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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