Yeni zamlı vaiz maaşı 2025! Temmuz zamlı vaiz maaşları ne kadar olacak? - SON DAKİKA

Yeni zamlı vaiz maaşı 2025! Temmuz zamlı vaiz maaşları ne kadar olacak? - SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vaiz maaşları Temmuz'da ne kadar oldu? TÜİK, Haziran 2025 enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından, vaiz maaşlarına yapılacak zam oranı, sektör çalışanları tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 Temmuz vaiz maaşı ne kadar artacak? İşte, zam oranı ve maaşlarla ilgili tüm bilgiler…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından, vaiz maaşlarına yapılacak yeni zammın ne kadar olacağı, özellikle sektörde çalışanlar ve sektör temsilcileri arasında merak konusu oldu. Peki, 2025 Temmuz zamlı vaiz maaşları ne kadar olacak? 2025 vaiz maaş zammı yüzde kaç? İşte, detaylar…

2025 TEMMUZ ZAMLI VAİZ MAAŞLARI NE KADAR?

Temmuz 2025 vaiz maaş zammı, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Haziran 2025 dönemi 6 aylık enflasyon oranına göre netlik kazandı. 3 Temmuz tarihinde açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zam oranları belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67, memur ve memur emeklileri ise %15,56 oranında zam alacak.

Yeni zamlı vaiz maaşı 2025! Temmuz zamlı vaiz maaşları ne kadar olacak? - SON DAKİKATemmuz zamlı vaiz maaşları ne kadar

TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda, Haziran ayında aylık enflasyon %1,37, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşti. Bu veriler, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamları doğrudan etkiledi. Memur maaşlarındaki zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Haziran verilerine göre, memurların enflasyon farkı %10,07 olarak belirlendi. Buna, 2025 yılı ikinci yarısı için öngörülen %5'lik toplu sözleşme zammı da eklenince, toplam zam oranı %15,57 oldu.

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 15,57'lik zam oranı doğrultusunda, vaiz maaşı 1/4 derecesinde 55.303 TL'den 64.068 TL'ye yükselecek. Bu artış, vaizlerin maaşlarını önemli ölçüde artırarak, din görevlileri arasında dikkatle takip ediliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

Dünden beri yanan yerden acı haber geldi! Şehit oldu
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek

Putin'le görüşen Trump istediğini alamadı! Rusya'nın mesajı çok net
4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığı belli oldu
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

PKK terör örgütü silah bırakıyor! Tarih de yer de kesinleşti
Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu

Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail o ülkeyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.