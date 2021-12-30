Yeni yılı 'optimal beslenmeyle sağlıklı karşılayın' önerisi

Yeni yıla optimal beslenme modeliyle organizmanın ihtiyacı olan besin öğelerini yeterli miktarda alarak sağlıklı bir şekilde girmenin mümkün olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Serkan Aksoy, "Akşam yılbaşı sofrasında daha fazla yiyebilmek düşüncesiyle gün içinde daha önceki öğünleri kısarak metabolizma hızımızın düşmesine sebep olmamaya dikkat edilmelidir" dedi.

Herkesin yeni yıldan beklentileri farklı olsa da, zihinlerdeki ortak paydanın sağlıklı bir başlangıç yapmak olduğunu ifade eden İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir'den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Serkan Aksoy, yılbaşı günü ve sonrası için beslenme uyarılarında bulundu.

Yılbaşı beslenmesinde hastalıkların minimuma indirilmesi ve genel sağlık durumunun korunması adına optimal beslenme modeliyle organizmanın ihtiyacı olan besin öğelerinin yeterli miktarda sağlanmasının hedeflenmesini öneren Diyetisyen Serkan Aksoy, 31 Aralık akşamı birbirinden leziz yiyeceklerle donatılmış bir masa başımızı döndürmeden önce, günü doğru planlamanın gerektiğini belirtti.

GÜN İÇİNDE DİĞER ÖĞÜNLERİ AZALTMAK YANLIŞ

Beslenmemize sabah kahvaltı yaparak başlayıp, normal aldığımız miktarlardan şaşmadan öğünlere eşit dağıtılarak devam edilmesinin en sağlıklı yöntem olacağının altını çizen Dyt. Aksoy, "Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, akşam yılbaşı sofrasında daha fazla yiyebilmek adına gün içinde önceki öğünleri kısarak, metabolizma hızımızın düşmesine sebep olmamaktır" diye konuştu.

KIRMIZI ET YERİNE TAVUK YA DA BALIK TERCİH EDİN

Akşam yemeğinde yenilecek olan menüye göre öncesindeki öğünlerdeki besin dağılımının planlaması gerektiğini belirten Dyt. Serkan Aksoy, şunları söyledi:

"Yılbaşı akşamı menüde et grubu besinler yer alacaksa, kolesterol açısından yüksek olan kırmızı et yerine tavuk, hindi, balık veya ördek tercih edilmeli. Pişirme tekniği olarak fırın, haşlama veya ızgaranın tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Etin yanında tüketilecek olan karbonhidrat miktarı olması gereken kadar ayarlanıp, ekmek olarak tam buğday ekmeği tercih edilmelidir. Menüyü bol yeşil ve kırmızılardan oluşan bir salata ile zenginleştirmek en sağlıklı seçimlerden biri olacaktır."

TUZLU PEYNİR, TURŞU VE YAĞLI ATIŞTIRMALIKLARDAN UZAK DURUN

Tuz oranı yüksek zeytin, peynir, turşular ve yağlı atıştırmalıkların yılbaşı gecesi tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Dyt. Aksoy, "Tatlı ve çay yemekten en az 1 saat sonrasında sütlü ve meyveli bir tatlı olacak şekilde programlanmalıdır. Gün içerisindeki 2-2.5 litre su alımına dikkat edilmeli ve fiziksel aktivite ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

YENİ YILDA ŞOK DİYETLERDEN KAÇININ

Yeni yıla sağlıklı girmek adına yapılacaklar listesinin en başına diyete başlamak, bir spor salonuna kayıt yaptırmak yer alabileceğini vurgulayan Dyt. Serkan Aksoy, şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, beslenmenin sürdürülebilir olması adına şok diyetlerden kaçınmaktır. Hastalıklarda tıbbi beslenme tedavi protokolünün sağlıklı kişilerde uygulanması metabolizmalarının bozulmasına ve komplikasyonlara sebep olabileceğinden beslenmenin kişiye özel planlanması gerekir. Temel amaç; hastalıkların minimuma indirilmesi ve genel sağlık durumunun korunması adına optimal beslenme modeliyle organizmanın ihtiyacı olan besin öğelerini yeterli miktarda sağlamaktır."

YILBAŞI GÜNÜ İÇİN ÖRNEK DİYET PROGRAMI

Diyetisyen Serkan Aksoy, yılbaşı günü için 1800 kalorilik sağlıklı bir diyet listesini ve 1 Ocak sabah kahvaltısı için iki ayrı Smothie tarifini ise şu şekilde sıraladı:

"Sabah: 2 bardak şekersiz çay, 40 gr (2 parmak) beyaz peynir, 1 haşlanmış yumurta, 5 adet zeytin, mevsim yeşillikli ve bir adet mevsim meyvesi, 1 tatlı kaşığı bal veya reçel veya tahin-pekmez, 2 ince dilim tam buğday ekmeği.

Öğlen: 1 kase sebze çorbası, 6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 ince dilim tam buğday ekmeği.

Akşam: 1 kase çorba, 160 gr hindi göğüs eti, 3 yemek kaşığı buharda haşlanmış sebze, 3 yemek kaşığı zeytinyağlı yemek, bol renkli bir salata, 3 yemek kaşığı bulgur pilavı veya 2 yemek kaşığı pirinç pilavı, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 ince dilim tam buğday ekmeği.

Yemekten en az 1 saat sonrası: Meyveli sütlü bir tatlı, şekersiz kahve veya çay, 5 adet çiğ badem ve 4 adet çiğ fındık."

1 OCAK SABAH KAHVALTISI İÇİN SMOTİE TARİFLERİ

1. TARİF:

10 dal maydanoz

Yarım orta boy yeşil elma (çekirdekleri çıkarılmış, kabuklarıyla birlikte)

1 adet küçük boy kivi veya yarım orta boy portakal

Yarım limon suyu

1 lira büyüklüğünde ince bir parça zencefil

2-3 dal taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

Maksimum 200 ml su

Tüm malzemeleri blenderla karıştırırken suyu önce 100 ml koyup daha sonra kıvamına göre 200 ml olacak şekilde ekleyin. Böylece günlük meyve ve C vitamini ihtiyacı karşılanmış olacaktır. (İçtikten 1 saat sonra 1 haşlanmış yumurta ve 1 ince dilim tam buğday ekmeğinin yanında 5 adet zeytin tüketilmelidir.)

2. TARİF:

1 adet salatalık

1 adet ince dilim ananas

10 dal maydanoz

Çeyrek limon suyu

1 fincan hazırlanmış ve ılıtılmış yeşil çay veya yarım şişe düşük sodyumlu doğal minerali su.

100 ml veya 200 ml bir bardakla hazırlanan yeşil çayı biraz soğuduktan sonra tüm malzemeler ile blenderda karıştırıp tüketilebilir veya yarım şişe maden suyu ile blenderda karıştırıp kıvamına göre hepsi eklenebilir. Böylece metabolizma da hızlanmış olur. Bu tarif ile birlikte diğer ara öğünde 1 porsiyon daha meyve tüketilebilir. (İçtikten 1 saat sonra 1 haşlanmış yumurta ve 1 ince dilim tam buğday ekmeğinin yanında 5 adet zeytin tüketilmelidir.)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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