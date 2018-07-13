Beştepe'den İlk Kabine Toplantısı Sonrası Açıklama: Bakanlıklarda Üst Düzey Atamalar Yapacağız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde bakanlıklarda üst düzey atamalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIKLARDA ÜST DÜZEY ATAMALAR YAPILACAK"

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek.

"ATILACAK ADIMLAR TESPİT EDİLMİŞ DURUMDA"

Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.

"NATO ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ MEMNUNİYET VERİCİ"

NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur.

15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz.

Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz.

Terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili Amerikalıların bize zaman zaman dile getirdiği birtakım hukuki zorlukların ya da süreçlerin olduğu meselesi var. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içinde değerlendirmekle beraber bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken, artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.

"HAFTADA BİR İKİ HAFTADA BİR OLABİLİR"

Yenii Kabine'nin ne aralıklarla toplanacağı konusunda Kalın, "Hangi sıklıkla toplanacağı konusunda çok kesin, belirlenmiş bir takvimimiz yok. İhtiyaca binaen haftada bir, iki haftada bir olabilir" dedi.

"İLGİLİ BAKANLARIN KATILDIĞI TOPLANTILAR YAPILABİLİR"

Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak.

"OHAL'İN 18 TEMMUZ'DA BİTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devamı öngörülüyor.



