Yeni ÖTV düzenlemesi ne anlama geliyor? ÖTV sisteminde yapılan değişiklikler neyi kapsıyor?

2025 yılına yönelik araç alımında uygulanacak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarının yeniden belirlenmesi, otomobil piyasasını yakından takip edenler tarafından dikkatle inceleniyor. Yapılan bu yeni vergi düzenlemesiyle birlikte, hangi araçlara ne kadar vergi uygulanacağı konusu, araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar arasında önemli bir merak konusu haline geldi. Peki, ÖTV'de yeni vergi düzenlemesi ne anlama geliyor? Araçlarda ÖTV oranları nasıl gelişti? İşte, detaylar…

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, motorlu taşıtlarda uygulanan vergi sisteminin yeniden yapılandırılması anlamına geliyor. Bu düzenleme, araçların satış fiyatı, motor hacmi, yakıt türü ve elektrikli olma durumuna göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının güncellenmesini kapsıyor.

Yeni ÖTV düzenlemesi ne anlama geliyor

İşte, temel adımda yapılan güncellemeler…

Düşük ÖTV oranları kaldırıldı: Eski sistemde yer alan yüzde 45, 50 ve 70 gibi düşük ÖTV oranları kaldırılarak en düşük oran %80 olarak belirlendi.

Motor tipi ve matrah odaklı yapı: Vergi oranları artık sadece motor hacmine değil, araç fiyatı (matrah) ve elektrik motor gücü gibi teknik kriterlere göre de değişiyor.

Elektrikli araçlara özel oranlar: Elektrikli araçlar için daha düşük ÖTV dilimleri korunarak çevreci araçların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Vergi adaleti ve bütçe geliri hedefi: Yüksek fiyatlı ve lüks segment araçların daha yüksek vergilendirilmesiyle, daha adaletli bir vergi sistemi ve artan kamu geliri hedefleniyor.

ÖTV sisteminde yapılan değişiklikler neyi kapsıyor

BU GÜNCELLEMELER KİMİN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tüketiciler için: Bazı giriş seviyesi araçlarda fiyatlar artabilirken, düşük matrahlı elektrikli modellerde fiyat avantajı korunabilir.

Otomotiv sektörü için: Fiyat dengesi değişeceği için satış stratejileri ve model tercihleri yeniden şekillenebilir.

Kamu için: Artan vergi oranlarıyla birlikte vergi gelirlerinde artış hedefleniyor.