Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Yeni Mersin İY-Diyarbekirspor maçı CANLI izle! Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı şifresiz mi?

Yeni Mersin İY-Diyarbekirspor maçı CANLI izle! Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı canlı izle aramaları, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. TFF 2. Lig'de mücadele eden iki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu maç, ligdeki sıralamayı etkileyebilecek kritik bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı canlı izle seçeneğini araştıran taraftarlar için yayın detayları belli oldu. Karşılaşma, hem HT Spor'un YouTube kanalı hem de farklı dijital platformlardan şifresiz olarak izlenebilecek. İşte maç saati, canlı yayın linki ve tüm detaylar…

YENİ MERSİN İY DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Mersin İdmanyurdu – Diyarbekirspor maçı, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak. Karşılaşma, TFF 2. Lig'in 30. hafta mücadelesi kapsamında Mersin Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli mücadele, hem Mersin ekibi hem de Diyarbekir temsilcisi için büyük önem taşıyor.

Yeni Mersin İY-Diyarbekirspor maçı CANLI izle! Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı şifresiz mi?

YENİ MERSİN İY DİYARBEKİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, HT Spor'un resmi YouTube kanalı üzerinden şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.