Yeni Mersin İY-Diyarbekirspor maçı CANLI izle! Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı şifresiz mi?

Yeni Mersin İY Diyarbekirspor maçı canlı izle seçeneğini araştıran taraftarlar için yayın detayları belli oldu. Karşılaşma, hem HT Spor'un YouTube kanalı hem de farklı dijital platformlardan şifresiz olarak izlenebilecek. İşte maç saati, canlı yayın linki ve tüm detaylar…

YENİ MERSİN İY DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Mersin İdmanyurdu – Diyarbekirspor maçı, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak. Karşılaşma, TFF 2. Lig'in 30. hafta mücadelesi kapsamında Mersin Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli mücadele, hem Mersin ekibi hem de Diyarbekir temsilcisi için büyük önem taşıyor.

YENİ MERSİN İY DİYARBEKİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, HT Spor'un resmi YouTube kanalı üzerinden şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.