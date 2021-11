Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica, Galatasaray maçında futbolun konuşulmasını istiyor Açıklaması

MALATYA (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecekleri maçta sadece futbolun konuşulmasını istediğini söyledi.

Malatya temsilcisi, Galatasaray maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sumudica, geçen hafta 1-0 yenildikleri GZT Giresunspor maçında takımının iyi mücadele ettiğini ancak çeşitli şanssızlık ve sakatlıklar yaşadıklarını aktardı.

Sakatlıklar ve milli takıma gidenler nedeniyle 4-5 oyuncunun takımda yer almadığını dile getiren Rumen teknik adam, "Eğer as kadroyla çıksaydık, herhangi bir oyuncumuzu kaybetmemiş olsaydık, biz bu maçı kazanırdık. Şunu da söyleyeyim, şu ana kadar Sumudica halen konuşmadı. Gördünüz, herhangi bir kırmızı kart ya da sarı kart görmedim. Çünkü Sumudica değişti. Ancak konuşmanın zamanı da galiba geliyor. Bir skandal yapmak istemiyorum ama konuşmanın zamanı geliyor." dedi.

Sumudica, bu hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Haberler i, gazeteleri takip ediyorum. Herkes Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetiminden dolayı bazı şikayetlerini dile getiriyorlar. Ben bazı yerlerden rica ediyorum, hiçbir şekilde Malatya'ya kendilerini şartlayıp gelmesinler. Galatasaray büyük ve güçlü bir takım. Buraya gelsin, sahada futboluyla bizi yensin, biz de tebrik edip gönderelim. Biz futbolumuzla yenersek, onlar bizi tebrik etsin. İki taraf için de hakemin veya bazı tarafların yardımı olmayan bir maç geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbolda da adaletin gelmesini istiyorum"

GZT Giresunspor maçında hakemin kendilerine adaletli davranmadığını ancak bununla ilgili kimsenin de konuşmadığını kaydeden Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu takımı olabiliriz ama kimse Malatya'yı küçük görmesin. Bir Galatasaray maçını haftalarca konuşurken, Malatya'yı 10 dakika bile konuşmadan geçebiliyorlar. Ben buna karşıyım. Biz de büyük takımlar gibi her gün buraya geliyoruz. Futbolcularım da onların futbolcuları gibi çalışıyor. Günlerce, haftalarca antrenman yapıyoruz. Verilen yanlış bir karardan ötürü maç kaybediyoruz ve bu üzücü oluyor. Dünyanın her yerinde adaletin gelmesini istiyorum. Futbolda da adaletin gelmesini istiyorum. Bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçında her iki taraf için de sadece futbolun konuşulmasını istiyorum."

Adana Demirspor ile Altay maçlarına tam kadro çıktıklarını, daha sonra birkaç oyuncunun sakatlanması ve milli takıma gitmesi sonrası gerçeklerle yüzleştiğini anlatan Rumen çalıştırıcı, "Bazı yerlerde Sumudica'nın kalitesi hakkında konuşuyorlar ama bu benim kalitem değil." açıklamasını yaptı.

Basın önünde oyuncularını eleştirme alışkanlığı olmadığını ancak bazı gerçeklerin görülmesi gerektiğini vurgulayan Sumudica, "Buradaki 6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig seviyesinde değil. Bunu herkes biliyor. Şimdi ben nasıl değişiklik yapacağım, nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim? Ben Kayseri'de, Gaziantep'te kendi getirdiğim oyuncularla yukarılara oynadım. Deliler gibi ocak ayındaki transfer dönemini bekliyorum. Başkanla konuştum, 5-6 oyuncu transfer edeceğiz ve daha sonra Yeni Malatyaspor üst sıralara oynayacak. Alt liglerden getirilen oyunculardan Süper Lig seviyesinde futbol beklenemez. Tabii ki kulüp gençleri kullanmak, onlara şans vermek istemiştir ama bence seçimlerinde yanılmışlar. Bunu düzelteceğiz. Bir hocanın görevi bunları düzeltmektir. Başkanla istişare ediyoruz ve buna çözüm bulacağız." şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman küme düşmeye oynamadım"

Süper Lig'de kalmak için en az 8 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu, 3-4 oyuncuyu ilk 11'e, diğerlerini de yedek kulübesine almaları gerektiğini anlatan Sumudica, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rahatlığı seven bir hoca asla değilim. Buraya para için de gelmedim. Ben bu kulübe yardımcı olmak için geldim. 20 yıllık kariyerime bakarsanız, hiçbir zaman küme düşmeye oynamadım. Burada yaşananların, aldığımız sonuçların bana yüklenmesini istemem. Bu yüzden açıklama yapıyorum. Ocak ayından sonra yapacağım transferlerle kötü sonuçlar alırsam, o zaman karşıma gelin ve her şeyi söyleyin. Ancak şu anda mevcut oyuncularla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Özür dilerim ama 5-6 oyuncum çok iyi. Gerisi ise Süper Lig için yeterli değil bence. Herkesin bunu anlaması lazım. Taraftarlar ve bizi izleyenler de bunu anlamalı. Ben sağa sola konuşan bir insan değilim, direk söylerim. Yani söylememe de gerek yok. Herkes anlamıştır zaten. Elimde malzeme yok ama yemek yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım?"