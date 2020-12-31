Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

31.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:44
Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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