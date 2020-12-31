Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
31.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:44
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik