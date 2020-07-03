HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Malatya'da ilerleyen yaşlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren Fatma ile Orhan Mutlu çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stada gidememenin üzüntüsünü yaşıyor.

03.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:36

Malatya'da ilerleyen yaşlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren Fatma ile Orhan Mutlu çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stada gidememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Merkeze 70 kilometre uzakta bulunan Doğanşehir ilçesinden Yeni Malatya Stadı'na gelerek sarı-siyahlı takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan 76 yaşındaki Fatma ile 64 yaşındaki Orhan Mutlu çifti, sıcak soğuk demeden tüm iç saha karşılaşmalarında batı tribünündeki yerini aldı.

Maç öncesi teknik direktöre başarı dileyerek çiçek vermeyi gelenek haline getiren çiftin mutlulukları, takımlarının kazanması halinde katlanarak artıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması kararının alınmasının ardından Mutlu çifti, 45 yıllık Malatyaspor sevgisinden uzakta kaldı.

Bu süreçte karşılaşmaları evden takip eden çift, maçların oynanmadığı günlerde de zamanını Yeni Malatyaspor Taraftarları Derneğinde geçiriyor.

Orhan Mutlu: "İçimizde bir burukluk var"

Tribünlerde "Maço Baba" olarak bilinen Orhan Mutlu, 1975'ten bu yana Malatyaspor'un maçlarını takip ettiğini söyledi.

Memleketini çok sevdiği için tüm iç ve dış saha maçlarını takip ettiğini belirten Orhan Mutlu, şunları kaydetti:

"Memleketim için canım feda olsun. Üzüntü duyuyorum. Üzerimizde maçlara gidememenin eksikliği var. Malatyaspor'a destek olamadığımız için üzülüyoruz. Sürekli maçlara geliyorum. İçeride ve dışarıda oynanan maçlara gidiyorum. Yağmur demedik, çamur demedik ölümle de pençeleştik yine de vazgeçmedik. 1975'ten bu yana tüm maçları takip ettim. Çocuklarıma ilk olarak 'Malatya' demeyi öğrettim. Çocuklarım 1,5 yaşına girdiğinde, onları İnönü Stadı'na getirdim."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maçlara gidemediklerini aktaran Mutlu, "İçimizde bir burukluk var. Stada gelmek istiyoruz. Evin içinde bile 'Malatya' diye bağırıp o hırsla izliyoruz. Bu takım düşmeyecek. Biz inanıyoruz, Allah bize yardım edecek, ligde kalacağız." diye konuştu.

Fatma Mutlu: "Stada gelemiyoruz diye üzülüyoruz"

Fatma Mutlu ise eşiyle beraber tüm maçlara geldiğini belirtti.

İç saha ve bazı deplasman maçlarına gittiklerini dile getiren Mutlu, şunları söyledi:

"Malatya sevdalısıyım, seviyoruz. Çocuklarım da seviyor. Maç bitene kadar televizyonun başından ayrılmıyorum çünkü içimden geliyor. Stada gelemiyoruz diye üzülüyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe maçında yenilince ağladım. Karşılaşmada takımımıza haksızlık yapıldı. Artık bu işe bir 'dur' desinler. Kimsenin hakkını kimseye yedirmesinler. Maçları televizyondan takip ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle maçlara gidemiyoruz. İçimizde bunun burukluğu var. Maça gidemiyoruz ama televizyondan takip ediyoruz. Zor şartlarda maçlara geldik, koronavirüs bitsin yine takımımızın maçlarına gideceğiz."

Serdar Kaplan: "Gençlere örnek oluyorlar"

Yeni Malatyaspor Taraftarları Derneği Yöneticisi Serdar Kaplan da Mutlu çiftinin bütün taraftarlara örnek olduğunu ifade etti.

Mutlu çiftinin bir süre Malatya dışında yaşadığını ve o süreçte dahi maçlara geldiğini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"İç saha maçlarına sürekli geliyorlar. Deplasman maçlarına Doğanşehir tarafından gittiğimizde onları da alıyoruz. Otobüslerle gittiğimizde bizleri evlerinde ağırlarlar. İç saha maçlarında da her hafta 70 kilometre yol yaparak gelirler. Malatya futbol camiası kendilerini çok takdir ediyor. Gençlere örnek oluyorlar. Ben de imreniyorum kendilerine, onların içindeki bu masumiyet, bu aşk keşke bizde de olsa. Allah hayırlı ömürler versin. Annemiz, babamız gibi kendilerine değer veriyoruz."

Yeni Malatyaspor, 'Maço Baba' ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Spor
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi Spor
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Spor
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Spor
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Spor
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Spor
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu takımda tuttu
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Saruhan Oluç Esra Albayrak Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Hadise Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Falcao İrfan Buz Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 12:38:13. #1.15#
title