Yeni Hızlı Şarj Teknolojisi: Qualcomm Quick Charge 3+
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Yeni Hızlı Şarj Teknolojisi: Qualcomm Quick Charge 3+

Qualcomm, dünya genelinde 1000'den fazla aksesuar ve cihazla dünyanın en büyük hızlı şarj ekosistemi olan Quick Charge ailesine en son eklenen Qualcomm Quick Charge 3+ teknolojisini tanıttı.

Yeni Hızlı Şarj Teknolojisi: Qualcomm Quick Charge 3+
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Qualcomm, dünya genelinde 1000'den fazla aksesuar ve cihazla dünyanın en büyük hızlı şarj ekosistemi olan Quick Charge ailesine en son eklenen Qualcomm Quick Charge 3+ teknolojisini tanıttı. Quick Charge 3+ (Hızlı Şarj 3+), daha hızlı şarj etme ve satın alınabilirliği ile dikkat çekiyor. Quick Charge 3+ özellikleri ve destekleyen telefonlar haberimizde.

Qualcomm, işlemcilerle birlikte hızlı şarj teknolojileri de geliştiriyor. Quick Charge 3+, şirketin en yeni hızlı şarj teknolojisi. Quick Charge 3+, ilk olarak Qualcomm Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G, ardından 2020'de diğer Snapdragon platformlarında kullanılabilir olacak. Snapdragon 765G işlemciden güç alan Xiaomi mi 10 Lite Zoom (Mi 10 Youth Edition), hem Quick Charge 4+ hem de Quick Charge 3+ şarj teknolojisini destekleyen dünyanın ilk akıllı telefonu. Quick Charge 3+, daha düşük fiyat noktasında gelişmiş hızlı şarj sağlamaya odaklanıyor ve özellikleri şöyle:

Qualcomm Quick Charge 3+ Özellikleri

Hızlı Şarj ve daha iyi verimlilik: 15 dakikada %0'dan %50'ye şarj, önceki nesle kıyasla %35 daha hızlı ve 9 derece daha soğuk

Quick Charge 3+, OEM'ler ve tüketiciler için daha uygun fiyatlı Quick Charge 4'ten 20mV'lik adımlarla ölçeklenebilir voltajı destekleyen endüstri standardı USB A'dan C'ye kabloları ve aksesuarları desteklliyor.

Quick Charge 3+, önceki nesil Hızlı Şarj cihazlarıyla geriye dönük uyumlu ve daha yeni cihazlar Quick Charge 3+ aksesuarlarıyla çalışabiliyor, böylece her zaman en esnek şarj deneyimini sağlıyor.

Diğer temel özellikler: Dahili kablo güç kapasitesi/tanıma, çeşitli güvenlik mekanizmaları

Quick Charge 3+, hem kablolu hem de kablosuz şarjı destekliyor ve aynı anda kullanıldığında dahi çalışıyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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