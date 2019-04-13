Yeni Bir Devir Başlıyor! Işık Geçiren, Kurşun Geçirmeyen Mermer Ürettiler

Ay Kardeşler firma sahibi İskender Burukhamzaoğlu, "45 yıl önce temelleri atılan ve aynı işi yıllardır sürdüren bir aile firmasıdır. Bursa merkezli çalışan bir firmayız ve kendi ham madesiyle kendi fabrikasıyla yarı mamül ya da bitmiş ürün olarak hizmet veren köklü bir firmadır." şeklinde konuştu.

IŞIK GEÇİREN, KURŞUN GEÇİRMEYEN MERMER

Firma sahibi İskender Burukhamzaoğlu, "Biz firma olarak yeniliklere açık bir yapıya sahibiz. Kısa zaman önce 'Işık geçirir, kurşun geçirmez' diye bir ürün geliştirdik. Onyx mermerinin ışık geçirme özelliğini kendi geliştirdiğimiz yöntemle kurşun geçirmez hale getirdik. Bunu bir ofis masası halinde kullanılır hale getirdik ve güvenli bir çalışma alanı sunduk." dedi.

32 ÜLKEYE ULAŞAN İHRACAT AĞI

İskender Burukhamzaoğlu, "Ham madde bazen istediğiniz gibi çıkmıyor, bazen finalini yapmak üzere olduğunuz işte kırılmalar ya da çatlamalar olabiliyor. İstenilen zamanda işi teslim edemiyorsunuz ama biz bu sorunları aşıp insanımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz. 15 yıldır ihracat yapan bir firmayız ve 32 ayrı ülkeye ulaşmayı başardık. Gelecekte kendini geliştiren inovasyona açık bir firma olarak farklı kayaçlarla göze hitap eden daha güzel ürünler üretip kendimizi büyütmek istiyoruz." diyerek sözlerine son verdi.