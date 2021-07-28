Yelkende, "Bosphorus Cup Corporate"ın antrenman yarışları başladı

Yelkende Vira Yatçılık iş birliğiyle gerçekleştirilen "Bosphorus Cup Corporate"ın antrenman yarışları başladı.

Yelkende Vira Yatçılık iş birliğiyle gerçekleştirilen "Bosphorus Cup Corporate"ın antrenman yarışları başladı.

Haliç'te yapılacak yarışlarda ekipler üçü asil biri yedek toplam dört kişiden oluşacak ekiplerini kurarak bu heyecanı yaşayabilecek.

Organizasyonun ilk antrenman yarışı gerçekleştirildi. Finaller 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Etkinlik hakkında konuşan Vira Yatçılık Kurucusu Efe Özbil, "Yarış Haliç'te, bizim temin edeceğimiz Delphia 24 tipi birbirine eş teknelerle, önce antrenman yarışları, ardından da final yarışı şeklinde iki aşamalı gerçekleşecek. Dört kişiden oluşan, şirketlerin kendi belirlediği ekipler, yanlarına bir Vira görevlisiyle birlikte yarışacaklar. Vira görevlisi, ekibin tecrübesine göre ya dümen tutacak ya da güvenlikten sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon ise etkinliğin İstanbul'un tanıtımı için önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İlk günden beri Bosphorus Cup'ın en önemli misyonlarından biri İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunmak. Bu amaçla bu yıl hayata geçireceğimiz Bosphorus Cup Corporate ile İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olan Haliç'i de organizasyonumuzun içerisine katacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür