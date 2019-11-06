Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

06.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:32

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası'nın ikinci gününde şamandıra yarışları gerçekleştirildi.

Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkenci mücadele ediyor.

D-Marin Göcek Kupası ve Sea You Yatching Kupası şamandıra yarışları, İzkayası mevkisinden başladı. Göcek koyları ve Fethiye Körfezi'nde yelken açan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yelkenciler, yatlarını önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaştırmaya çalıştı.

Yatlar, koy içinde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

9 Kasım'da sona erecek yarışların birinci ve ikinci gününde sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

D-Resort Kupası:

IRC1: Courrier Du Coeur-Arbuzov Andrei (Rusya)

IRC2: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC 3: Shell Alize- Sinan Sümer (Türkiye)

IRCCHR 1: Red Zeppelin-Nikiforuu Evgenii (Rusya)

IRCCHR 2: Tiburon - Konstantin Danko - Rusya

IRCCHR 3: Mauritius-1-Rifonov Mikhael (Rusya)

FRESHMAN: Lal-Oleg Levin (Rusya)

D-Marin Kupası:

IRC 1: Courrier Du Coeur-Arbuzov Andrei (Rusya)

IRC 2: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC 3: Samos-Tora Kutoğlu (Türkiye)

Sea You Yatching Kupası:

IRC 1: Vakkorama-Cem Hakko (Türkiye)

IRC 2: Lettland-Bukovskis Igors (Litvanya)

IRC 3: Samos-Tora Kutoğlu (Türkiye)

Kaynak: AA