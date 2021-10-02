Vakıf üniversitesinde ilk ders Prof. Dr. Duygun Yarsuvat anısına

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 'Ceza Muhakemesi ve İnsan Hakları Hukuku' açılış dersini, geçen ay yaşamını yitiren fakültenin öğretim üyesi Prof. Dr. Duygun Yarsuvat anısına gerçekleştirdi.

Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi İnan Kıraç Salonu'nda, pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen derse öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a dair anıların paylaşıldığı derste Yarsuvat'ın öncü çalışmalarından örnekler verildi.

PROF. DR. ÜZELTÜRK: DERSLERE HEP GÜLÜMSEYEREK GİRERDİ

Dersin açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Üzeltürk, Prof. Dr. Yarsuvat'ın 35 yıl öğrencisi olduğu için şanslı olduğunu belirterek "Hayatımda çok önemli etkileri olan biriydi. Derslere hep gülümseyerek girerdi. Ben derse gülümseyerek girmeyi Duygun Hocadan öğrendim. Öğrencilerini birey olarak çok önemser ve onlara değer verirdi. İnsan hakları alanında çalışmanın temeli de budur. Bireyi sevmeden, bireyle o gönül birliğini kurmadan insan hakları alanında çalışamazsınız" dedi.

PROF. DR. BAYRAKTAR: ÇOK İYİ BİR BİLİM İNSANI, YÖNETİCİ VE AVUKATTI

Hukuk Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal Bayraktar da Yarsuvat'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek "Çok iyi bir bilim insanı, yönetici ve avukattı. Sosyal yönü son derece kuvvetli bir insandı. Uluslararası ceza hukuku alanında önemli bir kişiydi. Şakacı bir insandı, bizim idolümüzdü. Kaybı Türk toplumu için önemli bir eksikliktir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ın öncü çalışmalarından örneklerle konuşmasını sürdürdü.

PROF. DR. KOCASAKAL: BAZI İNSANLAR VARDIR Kİ HAYATLARINI HİÇ KAYBETMEZLER

Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Kocasakal ise "Bazı insanlar vardır ki hayatlarını hiç kaybetmezler. Aksine o insanlar yaşarken yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, söyledikleriyle hayatlarını hiçbir zaman kaybetmemek üzere kazanırlar ve hep muhafaza ederler. Duygun Bey, bana göre onlardan bir tanesi" diye konuştu.

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ın gençlerle inanılmaz bir diyaloğu olduğunu ifade den Kocasakal, Yarsuvat'ın çalışmalarından örnekler vererek günümüz sorunlarına değindi.

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi R. Barış Erman da Prof. Dr. Yarsuvat'ın çok önemsediği bir alan olan 'Ceza Muhakemesinde Sistemler ve Ceza Muhakemesi Kanunu' üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. "Ben ceza muhakemesini Duygun Hocayla sevdim" diyen Erman, kendisinin şu sözlerini anımsattı:

"Ceza muhakemesi insan haklarıdır. Ceza muhakemesi asla sadece teknik değildir, sadece uygulama değildir, sadece usul değildir. Ceza muhakemesi bir içeriğe, bir felsefeye sahiptir ve her zaman insanın özgürlükleri ile çok yakın ilişkilidir."

Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu ise çok şanslı bir asistanlık dönemi geçirdiğini ifade ederek Yarsuvat'ın öğrencileriyle çok yakından ilgilendiğini ifade etti.

Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kaan Karcıklı'nın da konuşma yaptığı derste, son konuşmayı ailesi adına kızı Elif Yarsuvat yaptı. Duygu yüklü konuşmasında Elif Yarsuvat, düzenlenen ders için teşekkür etti.