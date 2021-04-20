Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 7,45 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 7,45 yükseldi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 7,45 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE martta, şubat ayına kıyasla yüzde 7,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 değer kazandı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,35, imalatta yüzde 33,14 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 37,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 30,91, dayanıksız tüketim malında yüzde 27,99, enerjide yüzde 90,14, sermaye malında yüzde 26,08 yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,55, imalatta yüzde 7,42 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 8,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,90, enerjide yüzde 15,68, sermaye malında yüzde 5,67 yükseliş olarak kaydedildi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 18,36, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 21,31 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 90,14, metal cevherleri yüzde 51,33, ana metaller yüzde 49,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,32, deri ve ilgili ürünlerde yüzde 4,82, giyim eşyasında yüzde 5,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 15,68, metal cevherleri yüzde 15,20, ana metaller yüzde 10,12 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32 2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81 2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76 2021 -1,37 -2,46 7,45 YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2017 24,34 24,24 25,76 26,38 21,60 21,98 23,99 23,98 24,05 25,78 26,01 19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93 2020 9,53 12,38 12,43 13,00 10,06 14,82 19,49 30,23 33,15 37,69 41,12 37,56 2021 32,51 28,27 33,19 Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı